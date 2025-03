Le FIRBA, c’est le Festival International Roots and Beauty Africa. Il est à sa troisième edition. La première édition a eu lieu au Cameroun. La deuxième au Sénégal et le Mali s’apprête à accueillir la troisième édition à Bamako du 28 avril au 4 mai 2025 prochain. Des pays comme le Sénégal, le Togo, le Cameroun, le Congo, le Canada, la Guinée-Conakry, la France, les États-Unis, le Nigeria, le Niger, el Burkina Faso entre autres sont attendus. Dans l’interview exclusive accordée au journal Notre Voie, Elisaphe Diassana donne des éclairages sur l’évènement. Elle évoque également les grands noms de la musique africaine qui seront à l’affiche.

Notre Voie: Qu’est-ce que le festival FIRBA et quel est son objectif ?

Elisaph Diassana : Le FIRBA est une initiative dédiée à la promotion et à la valorisation de la création artistique en Afrique. Il met en lumière l’impact régional des arts sur l’influence culturelle du continent. Organisé chaque année dans différents pays africains, le festival a choisi, pour cette édition, de s’implanter au Mali, berceau de cultures riches et variées. Le FIRBA, organisé sous l’égide d’instances gouvernementales et de partenaires engagés, vise plusieurs objectifs : Promouvoir l’excellence et l’innovation dans la création artistique africaine; combattre les préjugés associés à certaines formes d’expression artistique sur le continent; faciliter l’accès au marché pour les artistes en leur offrant des opportunités de collaboration et de visibilité.

Le festival se veut un carrefour des cultures, favorisant les échanges entre experts, amateurs et grand public. Il met en avant l’art contemporain africain à l’échelle internationale et s’inscrit dans une dynamique de développement de l’industrie culturelle. En définitive, le FIRBA contribue à la valorisation du patrimoine africain tout en stimulant l’innovation et les opportunités économiques pour les artistes du continent.

Notre Voie: À quelle date se tiendra-t-il et quelle édition Bamako abritera ?

Elisaph Diassana : La 3ᵉ édition du FIRBA se tiendra du 28 avril au 4 mai 2025 à Bamako, au Mali.

Notre Voie : Quel est le thème de cette année ?

Elisaph Diassana : Le thème retenu pour cette édition est : “Cultures sans frontières : quand les différences deviennent des forces”.

Notre Voie : Quels sont les temps forts du programme ?

Elisaph Diassana : Le programme de cette édition promet une immersion complète dans la richesse culturelle africaine à travers plusieurs événements majeurs : Cérémonie d’ouverture officielle; Vernissage des expositions; Exploration culturelle et marché artisanal; Stands d’exposition artistique; Projections de films et performances musicales; Défilé de mode et démonstrations culinaires; Ateliers pratiques et master classes; Concert géant

Notre Voie: Quels sont les pays représentés cette année ?

Elisaph Diassana : Plusieurs nations seront présentes pour cette édition, parmi lesquelles : Sénégal, Togo, Cameroun, Congo, Canada, Guinée-Conakry, France, États-Unis, Nigeria, Niger, Burkina Faso.

Notre Voie : Quels artistes seront présents ?

Elisaph Diassana : Parmi les têtes d’affiche confirmées pour le moment : Iba One; Smarty; Axel Merryl; DJ Tenor; les grands orchestres du Mali. D’autres artistes sont en cours de confirmation, avec des négociations en cours pour enrichir la programmation.

Notre Voie: Un message pour le public et les partenaires ?

Elisaph Diassana : C’est avec une immense fierté que nous annonçons la tenue de la 3ᵉ édition du Festival International Roots and Beauty Africa (FIRBA) à Bamako, du 28 avril au 4 mai 2025. Bien plus qu’un simple festival, le FIRBA est une célébration vibrante de la diversité et de la richesse du patrimoine culturel africain. Pendant une semaine, Bamako deviendra le cœur battant de la créativité africaine, un espace où la mode, la musique, l’artisanat et la transmission des savoir-faire se rencontreront pour offrir une expérience unique. Nous invitons chaleureusement le public à nous rejoindre pour découvrir et célébrer ensemble la beauté de nos cultures. Aux partenaires et mécènes, nous exprimons notre profonde gratitude pour leur engagement. Votre soutien est essentiel pour faire du FIRBA, une plateforme incontournable de promotion de l’art et de la culture africaine. Rendez-vous à Bamako du 28 avril au 4 mai 2025 pour une célébration inoubliable des racines et de la beauté de l’Afrique !

Réalisée par Fousseyni SISSOKO

Source : Notre Voie

Commentaires via Facebook :