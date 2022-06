En prélude de la journée nationale de salubrité qui aura lieu demain samedi 11 juin 2022, sous la haute présidence du Président Assimi Goïta, le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, Modibo Koné a décidé pour la circonstance de rendre une visite, lundi dernier, au Maire du District de Bamako, Adama Sangaré pour s’enquérir des problèmes de l’assainissement auxquels la ville est confrontée. « Cette activité ne peut pas se faire sans l’implication des collectivités », dit le ministre.

Le ministre a décidé de partir vers les collectivités auxquelles sont transférées les compétences de l’assainissement. Au-delà de la mairie du District de Bamako, il compte également se rendre dans les communes pour comprendre les problèmes d’assainissement auxquels la ville est confrontée, les problèmes d’évacuation des déchets, les problèmes de site de décharge finale. Après les échanges, les acteurs entendent mettre en place une commission pour voir concrètement comment faire en sorte que cette fois-ci la journée d’assainissement ne soit pas une seule journée et qu’après qu’il puisse avoir un mécanisme de suivi sans lequel les déchets vont revenir.

Le Maire du District estime que l’événement sera l’occasion pour le Président de la Transition de comprendre quels sont les problèmes réels auxquels les collectivités sont confrontées et pourquoi Bamako est sale de cette manière. « Ensemble avec la synergie des actions, nous pensons que Bamako la ville coquette que nous souhaitons sera une réalité surtout en cette veille de l’hivernage », dit-il. Aux yeux du patron de l’hôtel de ville de Bamako, cette visite du ministre confirme que les questions d’assainissement sont de la compétence des collectivités et qu’il est nécessaire d’aller vers ceux-ci pour comprendre quels sont les obstacles, quels sont les défis que nous pouvons relever ensemble.

Dans son discours, le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement affirmera qu’il faut rendre à César ce qui est à César. Selon lui, quand on parle de la salubrité et l’assainissement dans le District de Bamako, il est important de taper à la porte de la Mairie du District. Il dit avoir noté au cours de cette rencontre la technicité et aussi l’expertise de des cadres de la Mairie du District qui sont autour du maire Adama Sangaré. « J’ai pu noter également que tout ce que nous sommes en train de faire ça été déjà fait, il faut juste avoir un câble de collaboration afin que les ministères qui sont à un niveau transversal puissent tirer profit de l’activité réelle de l’assainissement et de la salubrité de Bamako et c’est dans ce cadre que nous sommes là aujourd’hui pour échanger de vive voix avec la mairie centrale mais aussi avec tous les techniciens qui relèvent de cette mairie centrale », a conclu le ministre Modibo Koné.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :