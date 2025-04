La France réaffirme sa position « intangible » de soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara/

Dans un communiqué publié, mardi 15 avril 2025, par le Quai d’Orsay, à l’issue de la rencontre entre le ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères de la République française, M. Jean-Noël Barrot et le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, la France a réaffirmé sa position « intangible » sur la question du Sahara marocain.

Le communiqué du Quai d’Orsay réitère, en effet, la position exprimée par le Président Emmanuel Macron à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans sa lettre du 30 juillet 2024, soulignant que « pour la France, le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », tout en rappelant « l’intangibilité de la position de la France » et son engagement à « agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international ».

En outre, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères a réitéré le soutien « clair et constant au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine », comme « seul cadre dans lequel cette question doit être résolue », en soulignant qu’il s’agit de « la seule base » pour aboutir à une solution politique, lit-on dans le communiqué. Constatant le « consensus international de plus en plus large » en soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, M. Jean-Noël Barrot a souligné que la France entend y prendre toute sa part. Par ailleurs, la France réitère son engagement « à accompagner les importants efforts du Maroc en faveur du développement économique et social » dans les provinces du Sud du Royaume, rappelant les différentes mesures prises en ce sens et en marquant sa volonté de poursuivre cette dynamique, conclut le communiqué.

Télécharger (PDF, Inconnu)

Commentaires via Facebook :