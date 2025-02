Lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite Les CHIC fin prêts !

L’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) a lancé le Réseau des Clubs Honnêteté, Intégrité et Conseils (CHIC). C’était le 24 février dernier dans la salle Djélibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako sous la présidence du Directeur de cabinet du Premier ministre, Mamadou Touré, en présence du ministre de la jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Karim Ibrahim Fomba, du ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle Mme Oumou Sall Seck et de celui de l’Education nationale, Dr Amadou Sy Savané.

Ils étaient très nombreux les jeunes scolaires au Cicb pour assister à cette cérémonie de lancement des CHIC. Le 5è adjoint au Maire de la Commune III du District de Bamako, Issa Niambélé, a salué les efforts déployés par les autorités dans la lutte contre la corruption.

L’Oclei selon son Président, Dr Moumouni Guindo, apporte une innovation à la célébration de la 9è édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption, à travers le lancement et la mise en place du réseau des CHIC dans les écoles, les lycées, les universités et les organisations formelles et informelles des jeunes. Le réseau des CHIC s’inspire des bonnes pratiques développées dans d’autres pays comme en Chine ou en Madagascar. Mieux, il «est une réponse à l’une des orientations du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, qui a fortement insisté sur la prévention comme un des outils majeurs à mettre en avant dans la lutte contre la corruption dans notre pays», a déclaré Dr Guindo.

L’éducation par les pairs

Un CHIC regroupe des jeunes de 5 à 40 ans qui créent entre eux un espace d’échange et de sensibilisation pour promouvoir les valeurs morales d’honnêteté, d’intégrité et, surtout, de rejet de la délinquance financière, explique le Président de l’Oclei. «L’approche CHIC est basée sur l’éducation par les pairs, pour cultiver chez les jeunes le respect du bien public et la culture de l’esprit citoyen. Ainsi, dans un CHIC, les jeunes réaliseront des activités artistiques et culturelles (dessins, jeux, poésie et autres textes littéraires, musique et danse), des activités sportives et des séances d’information et de sensibilisation (conférences-débats, causeries, émissions radio et télé) pour passer des messages contre la corruption et l’enrichissement illicite ».

Dr Moumouni Guindo a cité les résultats d’une étude réalisée par le projet d’appui à la Lutte contre la Corruption par et pour l’Egalité des Genres (LUCEG) en 2023 concernant la perception des jeunes sur la corruption au Mali « 64% des jeunes maliens estiment que l’éthique et la morale ne sont plus une préoccupation pour la plupart des jeunes et que c’est l’appât du gain facile afin de s’enrichir à tout prix qui compte le plus. 66% des jeunes ignorent les missions dévolues aux structures de lutte contre la corruption … Selon un sondage publié en 2024 par un organisme basé en Afrique du Sud, 60 % des jeunes de 18 à 24 ans de 16 pays africains jugent que la corruption menace leur avenir et que ce risque pourrait les pousser à tenter d’émigrer », a-t-il déclaré.

À ses dires, ces statistiques interpellent tous et recommandent de redoubler d’ardeur. «Aucune action n’est de trop et chaque citoyen doit jouer sa partition ». L’Oclei, a rassuré son Président, continuera de jouer sa partition, toute sa partition. L’Oclei encourage les jeunes à rejeter la corruption et à refuser énergiquement l’enrichissement illicite, fruit de la corruption, a-t-il conclu.

Une gouvernance de rupture et d’exemplarité

Pour le Directeur de cabinet du Premier ministre, la lutte contre la corruption est l’une des préoccupations majeures des plus hautes autorités du Mali. Selon lui, la promotion de la Bonne gouvernance est l’un des piliers du Plan d’actions du gouvernement. Il s’agit, a-t-il laissé entendre, de créer les conditions d’une gouvernance de rupture et d’exemplarité qui sera bâtie sur la lutte contre l’enrichissement illicite, la corruption, les détournements des biens publics et, surtout, l’impunité. Mamadou Touré a reconnu que « lutter contre la corruption n’est pas une chose simple et cette lutte ne saurait être l’affaire du seul Gouvernement ». Il a lancé un appel aux jeunes à s’organiser davantage face à ce fléau. Chacun doit jouer son rôle en matière de prévention, de sensibilisation et d’éducation des populations sur le danger de la corruption et l’enrichissement illicite sur l’avenir de nos pays.

Slam, sketch, chorégraphie et prestation du rappeur Mylo N Sahel sont les autres temps-forts de cette cérémonie de lancement.

