A deux mois des élections référendaires du 19 mars 2023, les djihadistes de la Katiba du Macina affilié au Groupe de Soutien à l’islam et aux musulmans publient une vidéo dans laquelle ils réaffirment leur soutien à l’initiative de certains Oulémas de Bamako de « combattre la laïcité’’ dans la nouvelle Constitution.

La vidéo certifiée par les sites accrédités dure huit minutes quarante-trois secondes. L’on y voit, Mahmoud Barry alias Abou Yahya, soigneusement habillé et assis dans devant un ordinateur s’exprimant en Arabe. Ce djhadiste qui ressemble comme une goutte d’eau à Amadou Kouffa appelle les oulémas de Bamako à combattre la laïcité et à profiter de l’élaboration de la nouvelle Constitution pour transformer le Mali à un Etat islamique. Ce mouvement terroriste affilié au Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans ne cache pas son soutien à l’initiative de certaines associations musulmanes à adopter une nouvelle Constitution non laïque.

Le groupe djihadiste incite d’ailleurs les oulémas à rejoindre franchement les moudjahidines et à s’émanciper des législations humaines au profit de l’application de la loi coranique ‘’la Charia’’. Mahmoud Bari réitère dans cette vidéo que la seule Constitution pour les musulmans, c’est le Coran qui ne connaît, selon lui, aucune relecture, aucune révision et au aucun changement. « La laïcité, la démocratie et la pratique des cultes ancestrales ne visent qu’à combattre l’islam », incite la porte parole de la Katiba du Macina qui dénonce aussi le système éducatif actuel et les programmes TV comme étant des moyens de perversion. Abou Yahya est un bras droit du chef jihadiste Amadou Koufa qui dirige l’insurrection islamiste dans le Centre du Mali. Il a été une fois Arrêté par les forces maliennes puis libéré en octobre 2020 avec 200 prisonniers échangés contre la libération d’otages dont Soumaila Cissé.

Des sermons contre la laïcité

Aujourd’hui, il profite des contestations contre certaines dispositions de l’avant-projet de la nouvelle Constitution pour appeler certaines associations islamiques de tendance sunnite à se joindre au combat des terroristes. Depuis la publication du nouveau projet de Constitution, la levée des boucliers pour exiger une Constitution non laïque ne faiblisse pas. Des meetings et des conférences de presse sont organisés par les adeptes. Certaines mosquées multiplient dans les sermons du vendredi contre le maintien du caractère laïc de la République. Ils justifient leur motivation par le pourcentage des musulmans du Mali. Plus de 90% de maliens sont de confession musulmane.

Dans le préambule de l’avant-projet de la nouvelle constitution, il est dit que : « Le peuple souverain du Mali,… réaffirme son attachement à la forme républicaine et à la laïcité de l’État ». Et en son article 32, le texte précise: « La laïcité a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble dans la société, fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. Pour l’application de ce principe, l’État garantit le respect de toutes les croyances ainsi que la liberté de conscience, de religions et de libre exercice des cultes ».

Ce texte qui fait ainsi la synthèse de la laïcité à la malienne est battu en brèche par les partisans d’une nouvelle Constitution fondée sur l’islam. Ni les autorités, ni la minorité chrétienne, les partisans des cultes ancestraux et les musulmans favorables au maintien du caractère laïc de la République ne se sont pas exprimés sur le sujet.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

