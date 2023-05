La société civile du cercle de Kéniéba, est montée au créneau contre l’absence de l’électricité qui dure près de 5 mois. Le Mouvement Kéniéba-Kuranko demande une implication personnelle du Président de transition le colonel Assimi Goïta.

La principale ville aurifère du Mali est privée d’électricité depuis près deux mois. La situation devient intenable pour le Mouvement Keniéba-Kuranko qui, en plus des manifestations, a attiré l’attention des plus hautes autorités de la transition.

Dans un communiqué, Le Mouvement s’est adressé particulièrement au Président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lui demandant de trouver une solution à cette situation dramatique que vive la population de Keniéba depuis mi-janvier 2023. « La population de Kéniéba n’a plus d’électricité et les activités économiques sont paralysées », lance le porte-parole du mouvement, Bréhima Traoré. Avant de lancer ce cri de cœur à l’endroit des autorités de transition, le mouvement avait réussi à mobiliser la chefferie, la jeunesse et plusieurs organisations locales de la société civile en février pour dénoncer le manque d’électricité dans la localité. Les manifestations ont été suivies des journées ville morte.

La population demande la reprise de la fourniture de l’électricité par l’EDM.sa. « Les installations de l’énergie du Mali demeurent la seule alternative eu égard à l’incapacité notoire de la société privée KAMA.sa à fournir de l’électricité même à 1/3 de ses clients locaux sur 15h/24 malgré le coût exorbitant du mégawatt facturé à 250f , les 500 f de l’éclairage public et les 3000f dite de prime fixe taxée à chaque client dont le montant n’a jamais été justifié par la société KAMA.sa », relève le mouvement dans son communiqué. La population de Kéniéba ne comprend pas que malgré les ressources minières extraites sur son sous- sol, notamment par les sociétés extractives Barrick Gold et B2Gold, les plus importantes du pays, la localité peine à être dotée de l’électricité.

Il faut noter que grâce à la production aurifère de ces sociétés, le Mali figure parmi le top 5 africain les plus producteurs d’or. « Le Mali a fait, en 2022, une production globale de 72,2 tonnes d’or et a également généré 2001 milliards de franc CFA dans le commerce extérieur d’or. Ce résultat a été acquis grâce, indiscutablement, à la potentialité extractive du cercle de Kéniéba qui reste malheureusement le parent pauvre voire la principale victime de la répartition inégale des richesses de l’État en terme de développement », déplore le mouvement. Bien que l’essentiel de cet or soit exploité dans le cercle de Keniéba, il reste l’une des rares localités de la région de Kayes confronté à ce problème d’électricité à cause, selon ce mouvement, à l’absence de la société énergie du Mali. La même société de fourniture d’électricité que la population demande de prendre la relève peine à donner l’électricité à la population de la capitale Bamako.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :