Ce jeudi 20 juillet 2023, le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher a eu le plaisir de rencontrer une forte délégation du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur (HCME), conduite par son président, Monsieur Habib Sylla.

La rencontre a débuté par des mots de salutation et de remerciement du président du HCME à l’endroit du ministre, suivis de la présentation des membres de la délégation et de leur faîtière.

Le ministre Mossa AG Attaher a commencé ses propos en remerciant le président du Haut Conseil des Maliens de l’exterieur pour son engagement patriotique aux côtés de l’État pour une transition réussie, tout en adressant ses salutations à tous les présidents du HCME des différents pays et à tous les adhérents de cette association mère.

Il a expliqué au président Sylla que l’objectif de la rencontre était de prendre contact avec lui et son équipe, de comprendre leurs préoccupations et de proposer des solutions appropriées ensemble.

À l’occasion, le ministre a informé la délégation que les plus hautes autorités de notre pays sont mobilisées pour renforcer leur protection et leur assistance, tout en créant des conditions adéquates pour leur mobilisation en faveur du développement de notre pays. Il a souligné que la volonté des autorités de placer les Maliens établis à l’étranger au cœur de toutes les grandes actions de notre patrie est un engagement fort des plus hautes autorités de la transition.

Au cours des échanges, d’autres sujets ont également été abordés, tels que la migration irrégulière et les difficultés liées à l’obtention de la carte Nina au niveau de la diaspora.

Avant de conclure, le ministre a sollicité le soutien, l’implication et l’accompagnement sans réserve du président Sylla et de toute son équipe dans l’organisation des États généraux et des concertations avec les Maliens établis à l’étranger, qui se tiendront les 17, 18 et 19 août 2023.

Enfin, le ministre a insisté auprès du président Sylla sur l’importance de travailler à la cohésion et à l’entente au sein des Maliens établis à l’étranger pour la réussite des missions.

