Modibo Sidibé : « il est nécessaire que la transition réussie les missions fondamentales de la refondation du Mali »

Après la région de Sikasso, le président des Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Emergence, Modibo Sidibé, était le week-end dernier dans la commune de Bossofala pour soutenir la femme. Sur place, l’ancien premier ministre a appelé à réussir nécessairement les missions fondamentales de la transition.

En visite le week-end dernier dans la commune de Bossofala, cercle de Kati, où il a parrainé les festivités du 8 mars de la journée internationale de la femme, le président des FARE, Modibo Sidibé n’est pas allé par le dos de la cuillère pour réitérer son soutien à l’armée. « Quand je dis il faut soutenir les militaires, il s’agit de l’Armée en tant qu’une institution que nous devons soutenir. Nous devons soutenir parce que nous avons besoin aujourd’hui qu’elle se sente supporter, que sa détermination se nourrit de notre détermination à nous tous. Nous avons besoin de lui montrer cela », a déclaré le président des FARE. D’après lui, l’armée malienne traverse un moment critique grâce à l’acquisition des nouveaux équipements, des nouvelles formations et une détermination sans égale. « Nous estimons que ce moment critique ne doit pas être perdu parce que l’armée a besoin de soutien de tous et qu’on sache aussi que le tout n’est pas militaire », a ajouté l’ancien premier ministre. Ce tableau positif de l’armée ainsi dressé n’empêche pas ce grand commis de l’Etat d’alerter les autorités que le tout doit être accompagné par une avancée de l’économie réelle, une présence réelle et qualitative de l’Etat sur le terrain et l’association des populations à tous cela. Sans langue de bois, Modibo Sidibé a exhorté les maliens à soutenir la Transition. « La transition est une situation que l’ensemble des forces vives doivent gérer pour que le pays puisse avancer, avoir le meilleur renduement possible à la fin pour que le Mali puisse se retrouver dans des conditions ce qu’on appelle le Mali kura », analyse le président des FARE, ajoutant qu’il est nécessaire que la transition réussi les missions fondamentales de la refondation du Mali, de faire en sorte que les Forces Armées puissent accomplir leur mission aujourd’hui, demain et après-demain.

Soutien à la femme et à l’économie rurale

En visitant les villages de Néguebabougou et Woroni, tous dans la commune de Bossofala, Modibo Sidibé a été largement interpellé par les populations sur plusieurs questions d’ordre prioritaire. Il s’agit entre autre de l’accès à l’eau potable, les soins de santé, les infrastructures routières et les besoins de forage pour faire le maraîchage. Faute de structure sanitaire, les malades et les femmes enceintes ainsi que les enfants de Néguebagoubou parcourent environ 7km pour arriver au centre de santé le plus proche. Face à cette situation précaire, les femmes ont demandé la construction d’un centre Multifonctionnel pour les femmes, le financement des activités génératrices de revenus, l’aménagement des espaces maraîchers pour les femmes et l’amélioration du plateau technique du CSCOM.

En réponse, l’initiateur de la subvention des intrants agricoles n’est pas resté insensible aux appels. « C’est chaque jour qu’on doit célébrer la femme compte tenu de sa place de pilier dans notre société. On trouve aussi les femmes dans notre économie rurale, productive, dans la transformation. Il est important de les célébrer, de leur dire combien elles sont importantes pour nous, pour notre économie et notre pays », a témoigné Modibo Sidibé. Sur place, il dit avoir fait plusieurs constats majeurs permettant de soutenir l’économie rurale qui , selon lui, participe à l’économie nationale si l’Etat fait des efforts pour aménager, encadrer, fournir les moyens et les équipements afin que le pays retrouve sa souveraineté alimentaire. « La commune de Bossofala offre un ensemble de potentiels qui peuvent permettre effectivement d’aller vers une combinaison céréalière, maraîchère, l’élevage qui peuvent permettre de créer une capacité de richesse pour la zone et pour tout le monde », a-t-il dit. Concluant que ces contacts lui permettent d’enrichir ses réflexions, ses programmes afin de pouvoir trouver avec eux les formules les plus justes possibles.

Le meilleur candidat pour le Mali

Dans la foulée, Modibo Sidibé a été décrit comme un meilleur dirigeant pour le Mali. « Il a connu l’état pendant plus de 20 ans. Il est compétent, pétrie de talent et de vision pour instaurer une meilleure gouvernance », lance le maître de cérémonie ajoutant qu’il est de la trame des dirigeants qui sont capables de répondre aux aspirations du peuple en matière d’accès à la santé, à l’éducation, à l’eau potable et les infrastructures routières. Alors que la campagne électorale n’est pas en déclarée ouverte, Modibo Sidibé a été présenté comme le meilleure candidat pour le Mali. C’est-à-dire l’homme de la situation qui est capable de sortir le Mali de l’ornière.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :