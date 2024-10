La nouvelle réorganisation territoriale du Mali est opérationnelle depuis le lundi 23 septembre 2024 afin de rapprocher l’administration des administrés. Elle doit aussi permettre de diminuer le nombre des déplacés et réfugiés tout en facilitant le retour progressif des personnes déplacées du fait de l’insécurité. «L’opérationnalisation de ce nouveau découpage du territoire est une nécessité pour le Mali», affirme Dr Samba Sogoba, spécialiste de l’administration du territoire. A son avis, «la sécurisation du territoire et le renfoncement de la déconcentration restent des défis à relever».

Lancé depuis 11 ans, le nouveau découpage administratif et territorial divise le Mali en 19 régions, 1 district, 159 cercles, 474 arrondissements, 815 communes et 12 641 villages, fractions ou quartiers. Les gouverneurs, préfets et sous-préfets des nouvelles circonscriptions administratives ont été tous nommés. «Il y avait beaucoup de circonscriptions administratives qui étaient vacantes. Aujourd’hui, les représentants de l’Etat sont nommés dans l’ensemble des circonscriptions», assure le Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement. Tous les administrateurs nommés rejoindront-ils leurs postes de leur plein gré ?

Commentaires via Facebook :