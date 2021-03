Le lundi dernier, le Mali, à l’instar de la Communauté internationale, a célébré pour la 27ème fois, le 08 mars,l’édition 2021 de la Journée internationale des droits des Femmes (JIF), autour du thème : « Leadership féminin, pour plus d’égalité au Mali dans le contexte de la Covid-19 ». C’était au Palais de Koulouba sous la présidence du Président de la Transition, Chef de l’Etat et au Centre international des conférences de Bamako (CICB), en synchronisation à l’ORTM et à la Chaîne II. Le même cérémonial s’est passé dans les capitales régionales, sous la présidence des gouverneurs de régions.

En rendant hommage aux femmes du Mali et d’ailleurs, le Président de la transition Bah N’Daw, dans son discoursa mis un accent particulier sur le rôle et la place des femmes dans la vie sociale, économique et politique. Le Chef de l’Etat a aussi indiqué que cette journée symbolise le courage et l’engagement des femmes pour l’acquisition de leurs droits, source de leur émancipation.

« Elle offre un cadre privilégié d’échanges et de dialogue entre les femmes elles-mêmes et d’autre part, entre les femmes et leurs Gouvernements sur les sujets brûlants qui affectent leur vie », a-t-il ajouté.

Bah N’Daw a également donné des assurances de l’engagement de notre pays, à respecter tous ses engagements relatifs aux instruments juridiques régionaux et internationaux auxquels, il a volontairement souscrit. Pour ce faire, il a engagé le Gouvernement, à tout mettre en œuvre, pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD), l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, et le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD).

Auparavant, le ministre de la Promotion de la Femme, de l’enfant et de la Famille, MmeBouaré Bintou Founé Samaké avait intervenu pour relever l’impact de la Covid-19 sur les activités des femmes. Avant de citer les progrès enregistrés par les femmes avec le concours du Fonds d’appui à l’autonomisation de la femme et de l’enfant(FAFE). Cela s’est résumé par : le financement de nombreuses activités génératrices de revenus ; la dotation de groupements de femmes en matériels et équipements de production, d’une valeur de 25 000 000 000F CFA ; la distribution de 50 000 masques à nez contre la pandémie de coronavirus. A ces acquis, s’ajoutent : l’application de la loi nº 2015-052, favorable pour la promotion du genre ; la création du Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre (PN-VBG ; le lancement de l’initiative Spotlight ; la création de centres spécialisés, dénommés « ONE STOP CENTER » etc.

Les représentants des partenaires techniques et financiers du Mali présents, ont tour à tour reconnu les progrès enregistrés par notre pays, dans le cadre de la promotion du genre. Même, s’il reste encore des défis à relever. Ils ont demandé aux plus hautes autorités du pays de respecter les engagements pris par la ratification de certaines conventions internationales.Ils ont réitéré leur engagement et détermination à accompagner le Mali, dans le cadre de la promotion de la gent féminine.

Diakalia M Dembélé

