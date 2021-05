Mali : des sources militaires et diplomatiques annoncent la démission du président et du Premier ministre de transition

Le président de la transition, Bah N’Daw, et le Premier ministre, Moctar Ouane, ont présenté leurs démissions ce mercredi 26 mai. C’est ce que rapportent des sources militaires et diplomatiques sans donner d’autres détails.

Arrêtés le lundi 24 mai par des militaires peu après la publication de la liste du nouveau gouvernement et détenus depuis au camp militaire de Kati, le président de la transition, Bah N’Daw, et le Premier ministre, Moctar Ouane, ont présenté leurs démissions ce mercredi 26 mai. C’est ce qu’indiquent des sources militaires et diplomatiques. Sans donner de détails, les mêmes sources affirment que les négociations sont en cours pour la libération des personnes arrêtées et la formation d’un nouveau gouvernement.

La démission du président de la transition et du Premier ministre, si elle vient à se confirmer, plongera le Mali dans une crise à l’issue incertaine. Elle marque un coup d’arrêt à la transition qui se battait déjà de l’aile. Avec cette démission, est-ce que c’est le Colonel Assimi Goita, le chef de la junte, qui assumera les fonctions de Chef de l’Etat ? Quid du Premier ministre et du Gouvernement ? Difficile pour l’instant de répondre à ses différentes questions. Les prochaines heures nous en diront plus

Il importe de rappeler que le Colonel-major à la retraite, Bah N’Daw, a prêté serment le 25 septembre 2020 quelques jours après sa désignation par un collège.

La Rédaction de Maliweb.net

Commentaires via Facebook :