Le Niger a démarré la production et l’exportation à grande échelle du pétrole brut. La cérémonie du lancement officiel a eu lieu en semaine dernière, en présence de la ministre malienne de l’Energie et de l’Eau, Bintou Camara. Avec son oléoduc long de près de 2.000 km, le Niger augmente sa capacité de production de 20.000 barils/jour (depuis 2011) à 110.000 barils/jour à partir du 1er novembre 2023. Cette production de pétrole brut sera déversée sur le marché international, via le port de Sèmè au Bénin voisin, apprend-t-on. En guise de solidarité entre les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel, il a été indiqué que le Mali sera parmi les premiers clients après avoir été parmi les premiers bénéficiaires de ce projet à travers un don conséquent de carburants offert au Mali par le Niger

Journée des Pupilles : Des actions de solidarité

La 3e édition de la journée nationale des Pupilles a eu lieu le mardi 31 octobre. Elle avait comme marraine l’ancienne première Dame, Lobo Touré. Présidée par le chef de l’Etat, Assimi Goïta, la célébration a été mise à profit pour exprimer des actions de solidarité avec des personnes et structures en besoin. Ainsi, 188 ordinateurs de bureau et 2 minibus ont été remis à la direction du Service social des armées (DSSA), un minibus à l’Association malienne de lutte contre les déficiences mentales (Amaldeme), 2 Toyota pick-up au Prytanée militaire de Kati, ainsi qu’un minibus au Centre d’accueil et de placement familial (pouponnière). De plus, la pouponnière a bénéficié d’autres cadeaux dont des couches pour bébés, du lait et des fournitures scolaires, a fait savoir la Présidence ajoutant que : “au cours de la cérémonie hautement humanitaire, le chef de l’Etat a remis aux nouveaux pupilles des cartes d’identification, des cartes bancaires, des kits scolaires et d’autres cadeaux pour les encourager à poursuivre leurs études avec détermination”.

Secteur privé : Plus de 12 milliards pour mener à bien sa mission

Lors de son assemblée générale extraordinaire, le Fonds de garantie pour le Secteur Privé (FGSP-S.A) a décidé de renflouer sa caisse. En effet, les actionnaires ont décidé de porter le capital du FGSP-SA de 5 927 050 000 F CFA à 12 032 791 250 F CFA. Soit du simple au double afin de permettre à l’établissement, dit-on, de pouvoir mener à bien la mission du Fonds dans le respect des dispositions réglementaires. “Cette dynamique de renforcement de capacité d’intervention du FGSP S.A s’inscrit en droite ligne de la stratégie de répondre efficacement aux sollicitations de plus en plus croissantes des banques et des entreprises dans leur relation de financement”, a fait savoir le Fonds dans un communiqué de presse.

Fonction publique : Le reliquat de l’an passé sera pris en compte

Au titre de l’année budgétaire 2023, des concours directs au recrutement à la Fonction publique ont été ouverts depuis le 27 octobre par le ministère. Le dépôt des dossiers est ouvert jusqu’au 30 octobre. Sur les 1488 postes à pourvoir, le ministère indique que les 76 postes non pourvus des concours de l’exercice budgétaires 2021 ont été reportés sur l’exercice 2023 et que les postes non pourvus de cette année 2023 seront reportés aux concours de l’exercice budgétaire 2024. Par ailleurs, les candidats déclarés admis seront mis à la disposition du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de la construction citoyenne et de l’instruction civile, pour la durée du Service national des Jeunes a fait savoir le ministère de la Fonction publique.

Rassemblées par Alassane

Commentaires via Facebook :