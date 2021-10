2ème cohorte du SNJ: Le top départ des troupes donné par Mossa-Ag Attaher

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a exhorté des nouvelles recrues de la 2è cohorte à plus d’abnégation pour l’atteinte des objectifs

C’est parti pour six (6) mois de formation commune de base et de formation militaire pour les 700 nouvelles recrues de la 2ème cohorte du Service national des jeunes, (SNJ). La cérémonie de départ était présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher le mardi 05 octobre 2021 au site de l’ex SNJ. C’était en presence des autorités, les responsables de l’Armée nationale, les parents et amis des nouvelles recrues. La cérémonie a débuté par la remise des paquetages notamment des équipements militaires (tenues, Rangers chaussures, sacs, etc…).

Avant de donner le top départ des troupes, pour une formation de six mois à Bapho, dans la région de Ségou, le ministre Mossa Ag Attaher a félicité et donné des conseils aux jeunes recrues. « Sachez que toute la jeunesse malienne et vos familles respectives attendent beaucoup de vous et vous ne devez nullement décevoir. Le séjour au niveau du Service National des Jeunes est l’occasion de développer chez vous l’esprit de camaraderie, d’unité et de cohésion sociale. La formation constituera un tremplin pour vous et vous permettra de sortir définitivement de la marginalisation, des déviances, tout en vous procurant une formation professionnelle en vue de votre insertion socioéconomique. À cet effet, chers jeunes, je vous exhorte à plus d’abnégation, plus de courage et d’engagement pour l’atteinte de cet objectif. » a ajouté le chef du département de la Jeunesse et des Sports.

Le ministre Mossa Ag Attaher a également instruit au Directeur général du Service national des jeunes, M. Camara et aux encadreurs, de bien encadrer les jeunes qui constituent cette 2ème cohorte conformément aux différents mécanismes de formation physique et intellectuelle.

Institué par la Loi n° 2016 – 038 du 7 juillet 2016, la mission fondamentale du Service national des jeunes est de contribuer à parfaire l’éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale.

𝑪.𝑪𝑶𝑴/𝑴𝑱𝑺

Commentaires via Facebook :