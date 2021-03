Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a séjourné à Bamako pendant quelques heures jeudi dernier (25 février 2021). Une visite au pas de courses au cours de laquelle il été reçu en audience par le président Bah N’Daw et le ministre de la Jeunesse et des Sports avant de poser la première pierre du Centre technique national du football malien à Kabala.

Après un accueil chaleureux à l’aéroport «Modibo Kéita», le président de la FIFA a été ensuite reçu en audience par le président de transition, M. Bah N’Daw. «J’ai eu l’honneur d’être reçu à Bamako par le président Bah N’Daw, un homme de football comme les 21 millions de Maliens. C’était un plaisir de rencontrer et de pouvoir échanger avec lui sur plusieurs sujets», a confié à la presse M. Gianni Infantino à sa sortie d’audience.

«La FIFA, son président et toute notre équipe sont sur place avec le Mali et le peuple malien, avec mon ami, le président Touré (Bavieux), avec le ministre avec le gouvernement dans cette période, certes compliquée, mais permettant quand même de se projeter vers l’avenir», a ajouté Infantino. Et de rappeler que «le football peut et doit aussi jouer un rôle fédérateur dans ce pays. Le football unit et l’unité était le mot clé de la discussion qu’on a pu avoir avec le président».

«Le Mali est un pays qui a obtenu de grands résultats footballistiques surtout au niveau des jeunes, avec un talent incroyable. On est en train de mettre une structure en place avec la fédération. Nous allons ainsi poser la première pierre de la nouvelle académie et d’un centre technique, mais on fait beaucoup plus que ça : la FIFA veut aussi aider le Mali à des compétitions pour les garçons, les filles, les hommes, les femmes, bref, on veut être présent au Mali à tous les niveaux et travailler avec le pays», a promis Gianni Infantino.

Et d’appeler les acteurs du foot national, surtout les dirigeants, à l’union sacrée afin de permettre au pays d’atteindre ses objectifs footballistiques en tirant le meilleur profit de l’immense vivier de talents dont il dispose. «Le Mali a passé des moments compliqués en terme footballistique, on est là pour stabiliser la situation, et témoigner de la relation très étroite, amicale, fraternelle entre la FIFA et la Fédération malienne de football parce qu’on souhaite que le Mali soit un exemple, pas seulement en Afrique, mais dans le monde», a souligné l’hôte de marque.

Une belle opportunité de changer l’image de notre football

Au président Bah N’Daw, M. Infantino a offert le fanion de la FIFA et un maillot floqué à son nom avec le N°10 tant convoité par les grands footballeurs. Il a été ensuite reçu en audience par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher. Dans l’après-midi, l’hôte du Mali a posé la première pierre du Centre technique national du football malien qui sera construit sur une superficie de 20 hectares à Kabala (banlieue de Bamako) et comprendra, entre autres, un hôtel quatre étoiles, un logement pour les sélections de catégorie d’âge, trois terrains de football dont un avec tribunes, des vestiaires pour arbitres et joueurs, des bureaux pour les commissaires, un bloc administratif, un bloc pour le football féminin, deux logements à six niveaux pour les cadres, une salle de gymnastique, deux piscines dont une couverte. Les travaux vont durer 18 mois.

Tout comme le président de la FEMAFOOT, le ministre Mossa Ag Attaher a témoigné au président de la FIFA, au nom du peuple malien, «notre gratitude pour avoir fait bénéficier le Mali d’une telle infrastructure sportive visant à promouvoir et développer le football dans notre pays et à mieux encadrer notre jeunesse». Il a aussi salué «cette marque de considération pour le Mali que revêt cette visite et cette opportunité de voir bientôt nos enfants formés et logés dans ce centre, premier du genre au Mali».

«Ce centre technique va changer l’image du football malien, mieux nous professionnaliser et propulser nos jeunes talents vers un futur prospère», a conclu Mossa Ag Attaher. Quant au président de la Femafoot, M. Mamoutou Touré dit Bavieux, il a salué «les efforts inlassables du ministre Mossa Ag Attaher qui ne ménage aucun effort pour la promotion du sport, particulièrement du football».

Cette visite de quelques heures a donné l’occasion au président Gianni Infantino de communier avec les membres de la communauté du football et les plus hautes autorités du pays qui ont affiché une belle unité rehaussant l’image du pays aux yeux de l’illustre visiteur. A son arrivée, il a été accueilli par le ministre de la Jeunesse et des Sports (Mossa Ag Attaher), la Coordinatrice du Système des Nations unies au Mali (Mme MBaranga Gasarabwe) et bien naturellement le président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), Mamoutou Touré dit Bavieux.

«Madame Mbaranga a participé à cet accueil pour mettre en évidence l’enjeu que représente le football dans le développement de la jeunesse et la consolidation de la paix», a précisé le ministre Mossa Ag Attaher qui a également remercié les supporters des Aigles qui se sont massivement mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à «l’hôte de marque» du pays. Une mobilisation à la hauteur de la légendaire hospitalité malienne.

Le président de la FIFA et sa délégation ont quitté le Mali en fin de journée.

