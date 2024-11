En finale de la 6ᵉ édition de Petro Bama Vacances Foot, l’équipe d’Hamdallaye s’impose aux tirs au but, (3 tab 2, 0-0 à l’issue du temps règlementaire) devant celle de Djélibougou. C’était à l’issue de la finale jouée samedi sur le terrain d’Ablo Foot du Quartier Mali en présence du donateur, Cheick Oumar Aya Karagnara, PDG de Petro Bama, et du parrain du tournoi, Me Famakan Dembélé.

L’équipe d’Hamdallaye remporte aux tirs au but, 3 t-a-b 2 (0-0 à l’issue du temps règlementaire) la 6ᵉ édition de Petro Bama Vacances Foot devant celle de Djélibougou. C’était à l’issue d’une finale âprement discutée, marquée de part et d’autre par une grande débauche d’énergie. Décidées chacune à inscrire son nom dans le palmarès de Petro Bama Vacances Foot, les deux équipes ont commencé la rencontre tambour battant en jetant dès les premières minutes toutes leurs forces dans la bataille.

Du coup d’envoi au coup de sifflet de finale, les deux équipes ont fait preuve d’engagement (dans le bon sens du terme) et de détermination. Aucun but ne sera toutefois pas marqué à l’issue du temps règlementaire malgré une légère domination de l’équipe d’Hamadallaye. Il a fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes. Et à ce jeu, c’est l’équipe d’Hamdallaye qui sort vainqueur par 3 tab à 2.

Avec cette victoire, l’équipe d’Hamdallaye inscrit ainsi son nom dans le palmarès de Petro Bama Vacances Foot. Pour les récompenses, le donateur n’a pas lésiné sur les moyens. En plus du trophée, l’équipe d’Hamdallaye reçoit un bœuf et 500 000 francs FCfa. Le finaliste malheureux (Djélibougou) repart avec un bœuf et 250 000 FCfa. Classée 3e, l’équipe de Kalaban-Coro empoche une enveloppe de 100 000 FCFA.

L’équipe de Missira remporte le trophée de fair-play. En ce qui concerne les distinctions individuelles, Moussa Draba de l’équipe de Missira avec 07 buts remporte le titre de meilleur buteur tandis que Oumar Traoré, le portier de l’équipe de Djélibougou, est couronné meilleur joueur du tournoi.

A l’issue de la finale, le donateur Cheick Oumar Aya Karagnara, PDG de Petro Bama a livré ses sentiments. « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour la remarquable organisation de la finale de la 6ᵉ édition de Petro Bama Vacances Foot. Cette édition a été une véritable célébration du football malien, où il n’y avait ni perdants ni vainqueurs, mais un grand gagnant : le sport malien dans toute sa splendeur », a souligné le PDG de Petro Bama. La joie et le sentiment du donateur sont partagés par le parrain du tournoi, Me Famakan Dembélé. Il invité toutes les entreprises du Mali à prendre l’exemple sur Cheick Oumar Aya Karagnara en soutenant le développement du football malien.

Il convient de rappeler que la finale s’est jouée en présence d’un aréopage de personnalités. Parmi lesquels Amadou Ouattara, maire de la Commune V, le chef de quartier du Quartier Mali, l’artiste Abdoulaye Diabaté, Ichiaka Diakité de la fédération malienne de football pour ne citer que celles-ci.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

