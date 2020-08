Neymar annonce une bonne nouvelle pour le PSG

Alors que son contrat se termine dans deux années, Neymar vient d’annoncer officiellement qu’il allait rester au Paris Saint-Germain l’année prochaine.

Après une saison rondement menée et ponctuée par quatre titres (Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France et Coupe de la Ligue) ainsi qu’une finale – perdue – de Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1), le Paris Saint-Germain va devoir travailler sur ce marché des transferts. En effet, le club de la capitale a vu partir Edinson Cavani, Thiago Silva, Tanguy Kouassi et Thomas Meunier, pour ne citer qu’eux. Si les tensions existent entre Leonardo et Thomas Tuchel, les supporters parisiens viennent de voir arriver une bonne nouvelle ! En effet, dans PSG le Mag, le magazine officiel du club, Neymar, la star brésilienne très en vue lors du Final 8 de la C1, a annoncé qu’il allait rester au club. Une nouveauté puisqu’on l’imaginait partant depuis deux bonnes saisons et sa volonté de retrouver le Barça.

Se queda… 🔴🔵 Ce lundi, sortie d’un @PSGLeMag spécial @ChampionsLeague ! Avec une interview de @neymarjr qui nous l’annonce en exclu interplanétaire : il reste au @PSG_inside en 2020-21 ! A découvrir aussi sur https://t.co/H7bmETILgd 👉 Fans/Magazine pic.twitter.com/LLsBTey0Tq — PSG Le Mag (@PSGLeMag) August 31, 2020 Il discute pour sa prolongation

« Je reste et je veux retourner en finale », peut-on lire sur la Une du magazine proposé ce lundi. Alors que tout le monde évoque le transfert de Lionel Messi, qui serait en contact avec certains éléments du Paris SG, l’annonce de l’Auriverde va faire du bien, même s’il semblait exclu qu’il tente de s’en aller cet été. Il reste maintenant à accélérer sur les négociations concernant un éventuel nouveau contrat. En effet, si on ne sait pas encore ce que compte faire Kylian Mbappé, dont le contrat se termine aussi en 2022 et qui semble jouer la montre, Ney (28 ans), qui a quitté Nike pour rejoindre Puma récemment, pourrait rapidement prolonger. À Lisbonne, lors du fameux Final 8, deux réunions se sont tenues entre Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, Kia Joorabchian et le père de Neymar.

Par: Footmercato –

