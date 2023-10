Pour une présumée implication dans l’affaire Securiport : Arouna Modibo Touré nie tout

Malgré ses dénégations et après deux jours d’audition, l’ancien ministre Arouna Modibo Touré a été placé sous mandat de dépôt mercredi par la Cour suprême pour une présumée implication dans l’affaire Securiport à travers une société de placement Visi-Conseils.

L’ancien ministre de l’Economie numérique et de la Communication, puis de la Jeunesse et des Sports sous le président IBK, Arouna Modibo Touré, a été placé sous mandat de dépôt par la Cour suprême à la surprise de tous, le 11 octobre 2023.

Certes, l’ancien ministre, revenu de l’étranger pour se mettre à la disposition de la justice de son pays, a été auditionné deux jours durant, mais nul ne pouvait présager une telle issue dans la mesure où l’intéressé n’était pas membre du gouvernement à plus forte raison chargé de l’exécution du décret signé en 2016.

Globalement, l’affaire Securiport est un contrat de concession relatif à la fourniture et l’exploitation d’un système de sécurité de l’aviation civile et de l’immigration selon les modalités de construction, maintien et transfert entre le gouvernement du Mali et la société Securiport LLC pour une durée de dix ans. Il fixe les modalités de mise en œuvre de la redevance de sécurité pour l’exploitation d’un système intégré de contrôle de l’immigration sur les aéroports du Mali.

Le général de division Salif Traoré, ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Mme Traoré Seynabou Diop, ancien ministre de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement, cités dans l’affaire, sont sous le coup de la justice. Le premier est en détention provisoire. La seconde, placée sous contrôle judiciaire, est pour l’heure libre de ses mouvements.

Les autres membres du gouvernement de l’époque cités dans l’affaire sont Boubou Cissé (Economie et Finances), Me Mamadou Ismaïl Konaté (garde des Sceaux, Justice et Droits de l’Homme) qui sont présentement hors du Mali.

Pourquoi donc Arouna Modibo Touré ? L’interpellation de celui que les Maliens appellent affectueusement Papou est liée à la présence de Visi-Conseils qui aurait des liens avec Securiport LLC. Or le ministre Touré nie toute relation avec cette entreprise, ce que réfutent les enquêteurs. “Quand ce contrat était signé en 2016, je n’étais pas ministre. En dépit des rumeurs qui circulaient sur mon implication dans ce dossier, j’ai interrompu un voyage à l’étranger pour regagner le pays. On me reproche d’être derrière la société de placement Visi-Conseils”. Telle est la confidence faite par Arouna Modibo Touré à notre confrère L’Indépendant, juste après la décision du juge de le renvoyer momentanément derrière les barreaux.

Depuis mercredi, l’affaire Papou défraie la chronique tant l’homme, partout où il est passé, a laissé une bonne impression générale. A l’Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales (ANICT), à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), à la société du Pari mutuel urbain (PMU-Mali), aux départements de la Communication puis de la Jeunesse et des Sports, il a laissé des souvenirs impérissables.

Ses différents collaborateurs parlent d’un cadre brillant, dévoué et désintéressé.

