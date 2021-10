Recueil 2O21 des attentes, besoins et des Problèmes : Le CESC à l’écoute de la diaspora malienne

Une délégation du Conseil Economique, Social et Culturel, conduite par son Vice-président, Monsieur Amadou Sanoussi DAFE, séjourne depuis le jeudi 30 septembre, à Nouakchott, République de Mauritanie.

Et ce, dans le cadre de l’élaboration du Recueil annuel 2021 des attentes, besoins et problèmes des maliens établis à l’extérieur. En prélude, à la rencontre de nos compatriotes vivant en Mauritanie, la mission a été reçue successivement par l’Ambassadeur du Mali de la République du Mali en Mauritanie, Son Excellence Mohamed DIBASSY et M.Mohamed Abdelllali Ould SIYAM , Vice –président du Conseil Economique, Social et Environnemental dudit pays.

Conformément aux dispositions de l’article 107 de la constitution : « le Conseil Economique, Social et Culturel collecte et rédige, avec les entités qui le composent, à l’attention du Président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale, le Recueil annuel des Attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions ».

C’est dans le cadre de l’exécution de cette mission constitutionnelle, que des délégations du CESC sillonnent depuis le 24 septembre, les différentes régions administratives du Mali, ainsi que certains pays d’Afrique et d’Europe où réside une forte concentration de nos compatriotes.

C’est par la République sœur de Mauritanie qu’a débuté l’étape Afrique sous la conduite du Vice-président de l’Institution, Monsieur Amadou Sanoussi DAFE.. En prélude à la séance de collecte des attentes, des besoins et des problèmes des maliens établis en Mauritanie, la mission a eu une séance de travail avec l’Ambassadeur de la République du Mali en Mauritanie, Son Excellence Mohamed DIBASSY. Les deux personnalités ont fait un large tour d’horizon des questions relatives à la vie de la communauté malienne vivant en Mauritanie. Ensuite ce fut le tour à M. M.Mohamed Abdelllali Ould SIYAM , Vice –président du Conseil Economique ,Social et Environnemental de Mauritanie , de recevoir la délégation malienne . Les échanges ont porté sur le renforcement des relations entre les deux Institutions avec une perspective de partenariat dynamique.

Après cette première étape, la délégation conduite par le Vice-président du CESC, mettra le cap sur le Sénégal.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication du CESC

Commentaires via Facebook :