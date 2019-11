Maître Gims et sa femme, Demdem, aiment beaucoup s’amuser devant les caméras et poster le tout sur Instagram ou Snapchat. Ce jeudi 14 novembre, la femme du rappeur avait préparé une petite surprise à son compagnon.

Avec Demdem et Maître Gims, les vidéos sur Snapchat et Instagram sont souvent palpitantes. Pendant des années, l’artiste n’a rien montré de sa vie de couple, avant de dévoiler, en 2016, le visage de celle qui partage sa vie. Depuis, le couple, régulièrement, s’affiche ensemble en train de se taquiner ou de s’amuser. Des séquences qui transpirent l’amour entre Maître Gims et celle qui partage sa vie depuis plus de quinze ans. Et s’ils utilisent les réseaux sociaux pour afficher leur complicité, ils montrent également, parfois, leur amour.

Un renouvellement des voeux ?

Et quand des rumeurs d’infidélité viennent ébranler le couple, la femme du rappeur répond rapidement, sur Instagram, avec des doigts d’honneur. Surtout, la belle Demdem a posté en story une vidéo Instagram, disparue depuis mais récupérée par des internautes sur Twitter, qui a beaucoup fait rire ses abonnés. Sur la vidéo, on voit la jeune femme, à genoux, demander en mariage son époux. Maître Gims, ému, finit par accepter de se faire passer la bague au doigt devant la caméra, tout en continuant à jouer l’émotion. Ce petit moment privé, capté pour les internautes, se termine par un petit bisou sur la joue. Une mise en scène qui été reprise un peu partout, mais qui ne dit rien d’un futur mariage, puisque le couple est déjà uni depuis 2005 ! Si la vidéo ne précise rien, le couple pourrait procéder tout de même, s’il le souhaite, à un renouvellement des voeux.

