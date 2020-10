Gouvernement de la Transition : Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, au parcours sans faute

Choisi par le Premier ministre, Moctar Ouane, pour diriger le stratégique ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré est un cadre Malien qui s’est distingué par sa capacité à relever les gros défis.

Le nouveau ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau du gouvernement de la Transition est un habitué des chiffres pour avoir consacré sa vie au domaine de l’économie et des finances depuis près de deux décennies. Agé de 41 ans, Lamine Seydou Traoré a cumulé les diplômes dans les grandes universités dans l’espace UEMOA, au Maroc et en France. Le nouveau titulaire du portefeuille des Mines, de l’Energie et de l’Eau est un Diplômé en Expertise Comptable et Financière de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (DECOFI-UEMOA) , détenteur d’un Mastère spécialisé en régulation de l’économie numérique obtenu avec la mention « Très honorable » à Télécom ParisTech.

Cet Institut Mines-Télécom classé réputé pour la qualité de l’enseignement dispensé à ses étudiants est classé parmi le top 5 des grandes écoles d’ingénieurs françaises.

Avant de décrocher ces deux diplômes, Lamine Seydou Traoré a été consacré meilleur bachelier du Mali en 1998. Ce qui lui permet d’être bénéficiaire d’une bourse d’excellence de l’Etat du Mali qui l’a conduit au Royaume Chérifien (Maroc), où il revient avec un diplôme de maîtrise en Sciences et Techniques Comptables et Financières.

Après ce brillant cursus universitaire sanctionné par l’obtention de diplômes, Lamine Seydou Traoré, marqué par l’envie de servir son pays, retourne au bercail pour entamer une carrière professionnelle.

Sa maîtrise des sciences techniques comptables et financières lui vaut d’être rapidement recruté en 2002 comme auditeur financier et comptable au Cabinet d’Expertise comptable EGCC International. Animé toujours par l’ambition de mettre les connaissances acquises sur les bancs au service du Mali, le nouveau ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau rejoint la société française de télécommunication IKATEL, une entreprise téléphonique nouvellement créée devenue au fil des ans Orange Mali, où il a été successivement chef de service comptabilité et trésorerie, responsable de la division finances-comptabilité, Directeur Financier , une fonction qu’il cumule avec le poste de Directeur Général de la société Orange Finances Mobiles Mali SA. La gestion brillante de ces différentes fonctions lui vaut d’être choisi par sa hiérarchie pour occuper la haute fonction de Directeur Général Adjoint de la société Orange Mali. Un poste qu’il conserva jusqu’à sa nomination comme Membre du Conseil de Régulation de l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications/TIC et des Postes (AMRTP) en 2017 chargé des questions économiques.

Au-delà du confort des bureaux, Lamine Seydou Traoré est professeur associé à l’institut international sous régional réputé CESAG- DAKAR. Il est également actif dans le monde associatif pour avoir été le Secrétaire général de l’Association des Experts Comptables Stagiaires de l’UEMOA et membre fondateur de l’Association des étudiants de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger (Maroc) et fit Secrétaire général de l’Amicale des étudiants étrangers de Tanger.

Lamine Seydou Traoré aura la lourde tâche de conduire les destinées du département des Mines, de l’Energie et de l’Eau pendant cette transition, considéré par beaucoup de Maliens comme l’un des poumons de l’économie malienne.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

