Police nationale du Mali : La promotion « Feue Contrôleur Général Célestine DOMBWA », composée de 2114 Sous-Officiers de Police, prête à servir

La 26ème promotion des Sous-officiers de Police du Mali, composée de 2114 éléments, est sortie hier, jeudi 17 septembre 2020. La cérémonie de sortie qui a été organisée à l’École nationale de Police était présidée par le colonel Malick Diaw, 1er vice-président du Comité national pour le salut du peuple (CNSP). C’était en présence du Directeur général de la Police, le contrôleur général de Police, Moussa Ag Infahi.

Ils sont 2114 Sous-officiers de Police prêts à servir le Mali partout, sécuriser les personnes et leurs biens tout en luttant contre l’insécurité grandissante. Ladite promotion est baptisée « promotion Feue Contrôleur Général Célestine DOMBWA ». Sur les 2114 éléments, 475 sont des femmes. Selon le Directeur de l’École Nationale de Police, le Contrôleur Général Seydou DIARRA dont les propos ont été rapporté par Pape Cinq Etoiles Koné, le sergent Stagiaire Kadiatou SAMAKE est le Major, avec 17 de moyenne. Cette promotion est sans nul doute prête à protéger et défendre les institutions de la République avec intégrité, impartialité, dignité et loyauté.

Dans son discours, le Directeur Général de la Police Nationale, l’Inspecteur Général de Police Moussa Ag INFAHI a indiqué que cette promotion de Sous-officiers de Police est baptisée « promotion Feue Contrôleur Général Célestine DOMBWA ». Elle est, selon lui, désormais apte à affronter les réalités de la vie professionnelle et sera une bouffée d’oxygène pour la Police Nationale dans un contexte sécuritaire de plus en plus changeant. Celle-ci exigeant beaucoup d’abnégation, de patience, de tolérance et du sang froid, a-t-on précisé sur la de Pape Cinq Etoiles Koné.

Sur place, le fils de la marraine de la promotion, M. Ibrahima KANTE a invité ces 2114 Sous-officiers de Police à avoir comme seule référence, la loi et l’exemple de leur marraine.

« Après cette série de discours, les tous nouveaux Sergents Stagiaires ont gratifié le public de quelques démonstrations tant dans le domaine de l’armement que dans celui des arts martiaux en passant par l’intervention professionnelle dont l’importance est de plus en plus prépondérante dans les opérations de sécurité », a-t-on précisé sur la de Pape Cinq Etoiles Koné.

Commentaires via Facebook :