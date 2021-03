Le gala annuel du programme «Integrity Icon» (Icône de l’intégrité) d’Accountability Lab Mali (ALAB/Mali) a eu lieu le jeudi 25 février 2021 à l’Hôtel de l’Amitié de Bamako. La cérémonie a été sans doute restreinte, mais rehaussée par de brillantes interventions sur l’intégrité dans les services publics, le sens que cette valeur a pour les uns et les autres, l’efficacité de la gratification par rapport aux sanctions qui sont toujours brandies… Lisez plutôt !

COULIBALY AMINATA GOÏTA, ICON 2019 ET MEDECIN CHEF DU DISTRICT SANITAIRE DE SIKASSO «Agissons de sorte que la balance de la vertu l’emporte toujours sur celle de l’or»

Ce programme d’Integrity Icon nous a permis de sortir de l’ombre en nous donnant une grande visibilité. Que d’honneur de côtoyer aujourd’hui à ce gala le Premier ministre Moussa Mara, d’éminents ministres et ambassadeurs… Pour un simple médecin qui est dans la brousse depuis 22 ans, c’est un immense honneur… Merci ! Un petit mot, mais plein de sens, surtout s’il vient du cœur. Aux lauréats de cette année, je veux qu’ils sachent qu’ils seront toujours redevables à ce pays. Et cela d’autant plus qu’ils ont été repérés par les jeunes qui les tiennent désormais à l’œil comme leurs références. Vous avez sans doute surmonté beaucoup d’obstacles, de difficultés pour être là aujourd’hui. Mais, je vous assure que c’est maintenant que le plus difficile commence.

Comme l’a souhaité le ministre Malick Coulibaly, agissons de sorte que la balance de la vertu l’emporte toujours sur celle de l’or. Certains vont penser que nous ne sommes pas nombreux sur le chemin de cette vertu, mais nous avons la capacité d’inverser la balance. A nous donc de continuer à servir de meilleur exemple aux autres. Vivement Integrity Icon 2021 !

