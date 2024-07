Ce n’est point réjouissant que des responsables de partis politiques, réunis pour quels échanges…, se voient arrêtés et emprisonnés. Pour dit-on, avoir violé un décret suspendant les activités politiques ?

En plus des reproches relatifs à l’engorgement des prisons et la banalisation des « mandats de dépôts » dans les procédures judiciaires, le Mali doit désormais compter avec des …détenus politiques. Ce qui semble plutôt déplorable. Car, le principe de droit universellement reconnu et salué est que la liberté est la règle et l’emprisonnement l’exception.

En effet, les périodes de transition sont généralement des moments de gestion souple du pouvoir, au point que les dissensions politiques y sont rares. Il s’agit des temps pour arrondir les angles dans les idées politiques pour asseoir une nouvelle gouvernance, censée concertée et apaisée. Ce n’est pas le moment des adversités musclées ou rugueuses pouvant amener des responsables de partis politiques et associations à être poursuivis et incarcérés.

Ce qui est arrivé récemment aux responsables politiques de l’ADEMA-PASJ, du RPM, du PDES, de l’ASMA-CFP et d’autres entités politiques, est plutôt surprenant. Car, même si le pouvoir a pris récemment un décret suspendant les activités politiques, il faut reconnaître que des pans entiers de l’Etat ne peuvent se priver d’activités entrant dans le cadre de « la gestion de la cité ». Et c’est cela la définition originelle de « la politique ».

Ce qui fait que le chef de l’Etat est régulièrement sur le terrain, avec des inaugurations et des poses de premières pierres de travaux et chantiers publics : occasions au cours desquelles il apparaît aussi bien en homme politique qu’en précampagne électorale. « Nous ne reculerons devant rien », déclarait-il fièrement, la semaine dernière, à Sikasso, comme pour annoncer une orientation politique de ses actions à la tête du pays. Ce qui veut dire que si le chef de la Transition peut mener des activités politique, l’on ne peut rien reprocher à des cadres politiques de se réunir, dans un domicile, pour des échanges sur la marche du pays.

En outre, le chef du Gouvernement et des ministres sont constamment dans l’activité politique, à maints points de vue. Le Premier ministre va jusqu’à revendiquer un mémorandum hautement politique, signé des mains d’un de ses chargés de missions. Non, sans avoir dénoncé l’arrestation de ce dernier, face à ses amis politiques du M5-RFP. Cela ne lui fut point imputé comme crime de lèse-transition…

Par ailleurs, le gouvernement a la latitude de faire voter des lois dissolvant carrément les formations politiques. Ce n’est pas le cas, pour le moment. Donc, le pouvoir de Transition doit continuer à souffrir de la diversité des opinions. Et le pouvoir doit accepter que des « entités d’analyse de la gestion du pays » puissent exister. Celles-ci ne pourraient pas se priver de jouer pleinement leurs rôles. Il s’agit de faire des diagnostics sur la marche du pays et les actions des dirigeants.

C’est dans ce sens que partis politiques et associations se doivent d’apporter leurs regards critiques et leurs propositions concrètes en vie d’améliorer la gouvernance et aider à la marche pour la sortie de crise.

En s’octroyant la possibilité hâtive de poursuivre des responsables politiques pour « complot ou tentative de déstabilisation », alors que ceux-ci s’étaient réunis pour des échanges, la Transition ouvre la voie à d’autres critiques. Elle se donne ainsi une image assez écornée, en ce qu’elle semble opter pour l’époque du « Timonier national », auteur de la pensée unique. Alors que c’est dans la diversité ou même la confrontation des opinions que jaillit l’étincelle de la vérité, pouvant amener le pays vers le mieux-être collectif. S’y méprendre c’est aller vers une image plutôt rétrograde de la gestion moderne de l’Etat. Jusqu’où peut aller le pouvoir dans cette velléité ? Œuvrer pour la décrispation est souhaitable.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

