L’Ambassadeur du Mali à Washington, Mahamadou Nimaga, lorgne, aujourd’hui, le fauteuil de sa patronne, Kamissa Camara, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale. Voilà pourquoi, ce jeune diplomate tente toujours de saboter “les actions” de celle qui l’a remplacé au poste de Conseiller diplomatique du Président de la République.

Le jeune Mahamadou Nimaga, parachuté Ambassadeur du Mali à Washington, semble être très mal parti pour réussir sa carrière diplomatique internationale. Pour la simple et bonne raison qu’il est trop “prétentieux” dans la vie. Aujourd’hui, son rêve n’est autre que d’être ministre de la République et pas n’importe quel poste ministériel. Son souhait, c’est d’occuper le fauteuil de ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale. En d’autres termes, l’ex-Conseiller diplomatique du Président de la République lorgne le poste de Kamissa Camara. Apparemment, Mahamadou Nimaga n’arrive pas à digérer le fait que cette jeune dame, qui l’a remplacé au poste de Conseiller diplomatique, soit aujourd’hui ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, un poste très stratégique. Raison pour laquelle, toutes les actions de cette jeune ministre sont sujettes à un sabotage de la part du jeune Ambassadeur. La preuve : il préfère envoyer directement ses différents rapports au Premier ministre à l’insu de la ministre Kamissa Camara dont il relève directement. Une manière pour Mahamadou Nimaga de se faire remarquer par le Chef du gouvernement comme étant un grand bosseur.

Selon nos informations, la situation semble être très tendue entre l’Ambassadeur du Mali à Washington et sa patronne. La ministre Kamissa Camara serait remontée contre lui puisqu’elle aurait compris le jeu du jeune diplomate dont la nomination à ce poste a suscité beaucoup de polémiques, compte tenu de son comportement envers ses anciens collaborateurs. Aujourd’hui, il y a un froid glacial entre lui et l’ex-ministre en charge des Affaires Etrangères, Abdoulaye Diop. Et pourtant, ce dernier a beaucoup fait pour lui durant sa carrière. Malheureusement, il se trouve être un ennemi juré.

El Hadj A.B. HAÏDARA

