Washington a toujours exprimé ses inquiétudes quant aux progrès scientifiques de l’Iran.

Dans le dernier développement, à la suite du lancement de dispositifs de recherche dans l’espace par Téhéran, qui a marqué une autre étape majeure dans les progrès scientifiques de l’Iran, un porte-parole du département d’État américain a déclaré : «Les États-Unis restent préoccupés par le développement par l’Iran de lanceurs spatiaux».

Lors d’une rencontre avec le ministre iranien de la Science, de la Recherche et de la Technologie Mohammad Ali Zolfigol, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a déclaré : «La République islamique, avec ses avancées scientifiques et technologiques, est un modèle pour les pays qui veulent s’opposer à l’arrogance mondiale et à leurs sanctions oppressives.»

«Le Mali a été sanctionné par certains pays américains, européens et africains, et nous sommes intéressés à utiliser l’expérience de l’Iran pour développer la science et la technologie», a déclaré Abdoulaye Diop.

Le ministre iranien des sciences, de la recherche et de la technologie a également déclaré lors de la réunion : «L’Iran se classe au 15e rang mondial de la production scientifique et au premier rang dans la région, il accorde donc une attention particulière au transfert de ses expériences scientifiques et technologiques vers des pays amis et frères.»

Source: https://fr.irna.ir/

