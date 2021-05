Les responsables du Mouvement Espoir Mali Koura face à la presse : «Nous sommes malheureux parce que la situation du pays, au lieu de s’améliorer, est en train de se dégrader…»

14 mai 2020- 14 mai 2021, le Mouvement Espoir Mali Koura (EMK), conduit par l’ancien ministre, Cheick Oumar Sissoko, a un an d’existence.

Pour célébrer ce 1er anniversaire, les responsables dudit Mouvement ont animé une conférence de presse, le samedi 22 mai 2021 à la Maison de la presse (Bamako) pour inviter les uns et les autres à l’union. Ils ont saisi l’occasion pour dénoncer la situation de crise dans laquelle le Mali se trouve. « Nous sommes malheureux parce que la situation du pays, au lieu de s’améliorer, est en train davantage de se dégrader. Nous sommes des patriotes engagés pour la lutte. Tant que nous n’avons pas atteint notre objectif, nous resterons toujours dans la lutte », a indiqué Tiémoko Maïga du Mouvement EMK, lors de cette conférence de presse.

Dans une déclaration lue par Aliou Sangaré du Mouvement EMK, il ressort que 9 mois après la chute d’IBK, la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité nationale sont toujours menacées. « De l’Espoir Mali Koura, le 14 mai 2020, est un déclic qui nous replace dans une perspective historique de réussir coûte que coûte le combat de la reconquête de notre dignité de maliens, de la reconquête de notre souveraineté totale et entière tant au plan politique que territorial.

Pour réussir ce combat, notre peuple doit consentir encore et s’attendre à des sacrifices encore plus grands, nous devons fédérer les ambitions et tendre vers un seul et unique objectif : recouvrer notre souveraineté dans une Afrique plus solidaire qu’elle ne l’est aujourd’hui », a déclaré Aliou Sangaré. Plusieurs autres responsables du Mouvement EMK et du M5-RFP étaient présents à cette conférence de presse comme Choguel Kokalla Maïga, Mountaga Tall, Seydou Traoré etc.

