Oumar Mariko lors de la manifestation du mardi 11 août : « J’invite la CMA et les “Donzos” à se joindre à nous pour dégager cet homme du pouvoir. »

Le mardi 11 août lors du meeting du M5 sur le boulevard de l’Indépendance, Oumar Mariko dans son intervention, n’est pas allé avec le dos de la cuillère. Très critique à l’endroit du président français pour son ingérence au Mali, l’ancien leader du mouvement estudiantin de 1991 a profité de l’occasion pour lancer un appel au groupe rebelle (CMA) et les Donzos à se joindre au mouvement du M5-RFP pour dégager le président du pouvoir.

Au cours de ce grand rassemblement, Oumar Mariko n’a pas manqué de lancer des flèches au président français Emmanuel Macron ; « Comme Jean Luc Melenchon m’a dit de porter son message aux maliens comme quoi il est derrière le peuple et est pour la révolution citoyenne, alors je vais dire à Melenchon de dire à monsieur Emmanuel Macron de se taire. Qu’il la ferme. » Selon le patron de Sadi, les gendarmes ont été attaqués à Kimparana. En plus poursuit-il, les militaires meurent tous les jours malgré les milliards débloqués pour leurs équipements, « alors vous les militaires si vous restez sans rien faire, vous serrez perdants. » A laissé entendre M.Mariko, avant d’appeler les groupes signataires de l’Accord d’Alger et les chasseurs du centre, les ” Donzos” à soutenir le M5-RFP pour mettre un terme à la présidence de Ibrahim Boubacar Keïta. « J’invite la CMA et les “Donzos” à se joindre à nous pour dégager cet homme du pouvoir.»

Ben chérif

Commentaires via Facebook :