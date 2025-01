Hier, mardi 28 janvier 2025, la salle Wa Kamissoko du Centre International de Conférences de Bamako (CICB), a abrité le démarrage des travaux de la Commission de rédaction du projet de la charte pour paix et la réconciliation nationale. C’était sous la présidence du président de la commission, l’ancien Premier Ministre Ousmane Issoufi Maïga. A l’endroit de ses collègues membres, il a rappelé les missions que les président de la Transition, le chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi Goïta les a confiées et ce qu’il attend d’eux de même que le peuple malien de ce projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale. En somme, l’objet de la rencontre est de transformer cet avant projet en projet pour la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale.

Le chef de l’Etat, président de la transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, déclare le président Maïga, a pris deux décrets : le décret 0714 du 10 décembre 2024 créant une commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale ; le 9 janvier 2025, il a pris un second décret pour nommer les membres de la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Pour relever le défi de la confiance placée en eux par le chef de l’Etat, le président de la transition, Ousmane Issoufi Maïga, a invité ses collègues à la plus grande implication et concentration pour répondre aux attentes. «Ce document est extrêmement important pour notre pays. On a eu les Assises nationales, on a eu le dialogue direct inter maliens. Et une des résolutions de ce dialogue était la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Et c’est cette charte qui sera un document de référence pour toute action, pour toute initiative qui serait prise par notre pays, va dans le sens de ce document. C’est la raison pour laquelle on nous demande de consulter encore les forces vives qu’on pourrait éventuellement consulter», a indiqué l’ancien premier ministre.

Pour rappel, il a déclaré : «Nous avions, depuis un certain temps, organisé un dialogue direct inter maliens afin que les Maliens puissent se parler entre eux, décider des solutions pour la conduite des affaires de leur pays, rechercher la paix et la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. L’une des résolutions du dialogue direct inter maliens était la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Le Chef de l’Etat, le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a mis en place une commission de rédaction de l’avant projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Cet avant projet fut réalisé par des experts maliens. Il a souhaité que cet avant projet soit transformé en projet pour le Mali. Et une commission a été mise en place. C’est l’objet de notre rencontre ce matin pour transformer cet avant projet en projet pour la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Des experts ont été commis. Ils vont travailler pendant un certain moment, pour proposer un document consensuel qui permet au Mali d’avancer dans tous les secteurs de la recherche de la paix, la cohésion sociale et du vivre ensemble», a déclaré Ousmane Issoufi Maiga.

La nouveauté de cette commission est que cette fois-ci, le président a l’élargie à un certain nombre de ministres qui participent à la rédaction de cette charte afin qu’ils puissent nous éclairer sur la vision du gouvernement, sur leur éclairage en tant que ministres en activité. C’est pourquoi, un certain nombre de ministres ont été désignés pour accompagner la commission des experts. «Nous avons le bonheur et la chance d’avoir un certain nombre de ministres de la République avec nous, pour nous accompagner, nous éclairer et pour nous donner leur avis sur l’avant projet de texte qu’on nous demande de faire sous forme de projet», a-t-il dit.

A savoir que les experts sont repartis en deux commissions: la commission paix et réconciliation nationale et la commission cohésion nationale, vivre ensemble.

Hadama B. FOFANA

