En quelques mots, le président du parti ‘’PRVM FASOKO’’ Mamadou Oumar Sidibé donne son point de vue sur la gestion de la transition en général et aussi des perspectives pour son parti, qui selon lui poursuit son travail de construction, d’implantation sur l’ensemble du territoire national.

La Sirène : Bonjour Président, comment se porte le PRVM-FASOKO que vous dirigez?

Mamadou Oumar Sidibé: Le PRVM-FASOKO se porte bien et nous poursuivons notre travail de construction, d’implantation sur l’ensemble du territoire national. Ils sont nombreux, les Maliens qui croient indispensable le retour aux valeurs et aux vertus cardinales de notre société telles que prônées par notre Parti.

La Sirène : Nous avons appris qu’une bataille judiciaire est lancée pour le nom du parti, car il y’a problème. Est-ce que vous le confirmez ?

Mamadou Oumar Sidibé: A ma connaissance c’est le PRVM-FASOKO qui a été traîné devant les juridictions en Commune 6 du District de Bamako pour la levée des sanctions disciplinaires pris à l’égard de quelques militants pour mauvaises conduites. Ces sanctions conformes aux textes du parti ont conduit à la radiation d’une cinquantaine d’éléments déstabilisateurs. A cet effet, ses éléments ne sont plus membres du Parti et sont disqualifiés de toute représentativité.

La Sirène : Comment se porte le parti après le départ de certains ?

Mamadou Oumar Sidibé : Le PRVM-FASOKO se restructure conformément au nouveau statuts et règlement intérieur issus du dernier Congrès. Une lettre circulaire du Secrétariat Permanent a été d’ailleurs initiée et ventilée dans ce sens.

La Sirène : Quelles sont vos ambitions pour un futur proche ?

Mamadou Oumar Sidibé : Pour tout parti c’est la conquête et l’exercice du pouvoir à travers les élections générales que nous souhaitons crédibles, transparentes, équitables donc acceptées de tous à travers un organes unique de gestion indépendante.

La Sirène : Est-ce que vous avez un appel à lancer en faveur de vos militants et actualité oblige, quel regard portez-vous sur la gestion transitoire du pays ?

Mamadou Oumar Sidibé: Aux militants, je demande de rester, mobilisés, vigilants et sereins pour l’atteinte des objectifs fixés par le Bureau Exécutif National. Cette transition a été engagée pour 18 mois en accord avec la Communauté internationale sur des objectifs clairs. Cependant l’heure n’est pas au bilan au regard du temps écoulé. Toutefois après plus d’un trimestre de gestion, nous constatons qu’il y a beaucoup d’efforts à faire pour respecter nos engagements. Le PRVM-FASOKO demande à la transition à travers ces organes plus d’accélération dans les actions et plus d’inclusivité pour un nouveau Mali souhaité par tous.

Abdourahmane Doucouré

