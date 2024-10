Cette vérification a abouti à des conclusions qui révèlent qu’au regard du taux de mise en œuvre des recommandations, qui est de 17,65 %, le niveau de mise en œuvre n’est pas satisfaisant. Sur les 19 recommandations, trois (3) sont entièrement mises en œuvre, deux (2) partiellement mises en œuvre, 12 non mises en œuvre et deux (2) non applicables.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Bureau du Vérificateur général (BVG) a conduit une mission de vérification de suivi des recommandations formulées par la vérification financière de la gestion du Centre hospitalier universitaire (CHU) Point-G effectuée en 2021. Elle a pour objectif de s’assurer de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la vérification initiale et de la correction des faiblesses constatées. La présente mission de suivi de mise en œuvre des recommandations s’étend du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024.

Cette vérification a abouti à des conclusions qui révèlent qu’au regard du taux de mise en œuvre des recommandations, qui est de 17,65 %, le niveau de mise en œuvre n’est pas satisfaisant. Sur les 19 recommandations, trois (3) sont entièrement mises en œuvre, deux (2) partiellement mises en œuvre, 12 non mises en œuvre et deux (2) non applicables.

Recommandations entièrement mises en œuvre :

Il ressort de la vérification que le directeur général du CHU du Point G respecte l’imputation budgétaire dans les opérations d’exécution des dépenses. Le directeur général du CHU du Point G intègre la direction générale des marchés publics et des délégations de service public dans les décisions portant création de commissions de réception. Enfin, le chef du service administratif et financier du CHU du Point G ne respecte pas l’imputation budgétaire dans les opérations d’exécution des dépenses.

Recommandations partiellement mises en œuvre :

Le comptable-matières du CHU du Point G a entamé la codification et l’immatriculation des matériels conformément à la réglementation en vigueur. Il a aussi entamé la tenue des documents de la comptabilité-matières.

Recommandations non mises en œuvre :

Le Conseil d’Administration du CHU du Point G ne tient pas des sessions ordinaires réglementaires. Le CHU du Point G ne dispose pas d’un projet d’établissement. Il utilise un manuel de procédures administratives, financières et comptables non validé. La Direction Générale du CHU du Point G n’élabore pas le budget de la pharmacie hospitalière. Elle ne respecte pas la procédure de la Demande de Cotation. La Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres du CHU du Point G ne respecte pas les procédures de passation de marchés par Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte. Le Chef du Service des ressources humaines n’a pas mis à jour des dossiers du personnel. L’Agent Comptable du CHU du Point G ne tient pas des documents de la comptabilité générale. Les Guichetiers du CHU du Point G n’ont pas justifié l’écart entre le “Hospital Management System” ou Système Hospitalier de Management (HMS) et les quittances. Le Régisseur des recettes du CHU du Point G n’a pas justifié l’écart entre le HMS et les quittances. L’Agent Comptable du CHU du Point G ne fait pas un suivi régulier des recettes. Le Régisseur des recettes ne respecte le seuil des disponibilités d’encaisse.

Recommandation non applicable : Une recommandation est classée non applicable lorsque les raisons qui lui ont donné lieu n’existent plus ou parce que la question a été remplacée par un nouveau processus ou programme. Pour ces raisons, les recommandations suivantes sont sans objet : la commission de réception du CHU du Point G ne s’assure pas de l’effectivité de la fourniture des repas aux malades indigents avant la signature des procès-verbaux de réception et la direction générale du CHU du Point G a admis des patients sans billet d’hospitalisation.

