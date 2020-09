Yaya Sangaré aux militants du parti Adema-PASJ : Nous sommes devenus des bouc-émissaires pour justifier tous les échecs de ce pays.

À travers un post sur sa page Facebook, l’ex Ministre de la Communication et porte parole du régime d’IBK et non moins Secrétaire à la communication et des NTICs, Porte-parole du CE du parti Ademas-PASJ s’adresse à leurs militants de rester mobilisés autour du parti.

-Maliweb.net- «Aux militants du parti Adema-PASJ, je vous demande d’être encore plus forts, plus engagés, plus confiants et plus soudés. Plus rien ne sera facile pour vous, pour nous, alors concentrons-nous sur l’essentiel. Nous sommes devenus des bouc-émissaires pour justifier tous les échecs de ce pays.Restons des abeilles ! Prenons soin de la Ruche ! Militants de l’Adema-PASJ, nous nous devons simplement de réfuter ces procès faciles qui nous sont souvent faits et de refuser l’autoflagellation, car l’Adema-PASJ n’a jamais été l’ennemi de ce pays. Il a été sa truelle et son ciment, accompagné en cela par d’autres forces, d’autres volontés, d’autres démocrates et patriotes qui sont à saluer aussi. » Déclare l’ex Ministre Yaya Sangaré .

Car pour lui, il pense que les militants de l’Adema-PASJ doivent être fiers de ce que leur parti a fait et continue de faire pour le Mali (sa stabilité et son développement) et pour les maliens en se surpassant encore pour que ce pays se développe davantage et soit parmi des nations qui gagnent en droite ligne avec notre glorieuse histoire commune.

« Ensemble et unis, rien ne résistera à l’Adema-PASJ; mais divisés et empêtrés dans des accusations stériles, l’Adema-PASJ ne gagnera rien et deviendra une proie facile pour les autres formations socio-politiques. Que Dieu nous en préserve ! L’Adema-PASJ peut gagner largement les prochaines consultations électorales, quelque soit le moment où elles se tiendront… », conclut-il.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

