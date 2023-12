𝐒é𝐠𝐨𝐮- 𝐒𝐚𝐤𝐨ï𝐛𝐚 : 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐭é 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐮𝐠𝐚 inaugurée

« La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui s’articule autour d’une question relevant d’un des domaines prioritaires, car elle est au centre des préoccupations de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat et du Gouvernement. L’engagement des plus hautes autorités de notre pays dans le domaine de la santé est sans équivoque. Selon les données de la Direction Régionale de Santé de Ségou les habitants de Douga souffrent des problèmes d’accessibilité aux soins adéquats surtout de l’inexistence d’une maternité. » ces mots sont du ministre Mossa Ag Attaher. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Migration (PONAM). Pour venir en soutien aux localités de départ des migrants, le Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine a développé un partenariat fécond avec les acteurs nationaux et internationaux. La construction de cette maternité a été financée par le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union européenne pour l’Afrique sur la migration et mis en œuvre par l’Agence Française de Développement (AFD) à travers une convention de délégation. La convention de délégation entre l’Union européenne et l’AFD a permis d’appuyer le Gouvernement pour la mise en place d’un dispositif de soutien et de promotion des initiatives de la Diaspora malienne dans le développement local et d’investissement productif à travers la mise en œuvre du projet : « Appui aux Investissements de la diaspora malienne dans les régions d’origine ». Félicitations appuyées du Ministre Attaher à Dr Alou Barry… L’objectif global de ce projet est de promouvoir le rôle joué par la Diaspora malienne dans le développement socio-économique et la création d’emplois dans les localités de départ. La réalisation de cette maternité à Douga contribuera en à pas douter à l’amélioration des conditions d’accouchement, d’une meilleure prise en charge intégrée des consultations pré et post natale des femmes en âge de procréation, de l’amélioration de la couverture vaccinale régulière, de la Réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans l’aire de santé par une fréquentation régulière, de l’amélioration de l’état de santé des populations de l’aire de santé par un service de proximité accessible, efficace et durable. « Cette œuvre prouve encore l’engagement de notre Gouvernement et sa diaspora pour la promotion du développement local et le soutien continu aux populations à la base. C’est le lieu pour moi de saluer les efforts de l’ensemble des fils de la région de Ségou au sein de la diaspora pour leurs contributions multiples au développement de leur localité. Cette initiative s’inscrit en droite ligne des priorités du Gouvernement dans le domaine de la santé, de la décentralisation et de la migration. » a-t-il fait savoir M. le ministre. Pour terminer, le ministre dira : « Une fois de plus j’exprime toute notre gratitude à l’endroit de l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure ; particulièrement Docteur Alou Barry, Coordinateur de la CTC et son équipe. » A noter que grâce à l’appui de Co-développement, plus d’une soixantaine de projets ont été réalisés avec l’appui de cette initiative dans différents domaines, notamment : la réalisation d’Adduction d’eau sommaire, des Micro-barrages, des Centres de santé, des périmètres maraîchers, des Centres multifonctionnels pour les Femmes, la construction de marchés, la construction des écoles dans plusieurs régions de notre pays. A cela s’ajoute, l’appui à plus de 100 jeunes entrepreneurs de la Diaspora qui ont bénéficié de renforcement de capacités et les vingt (20) meilleurs projets ont reçu un fonds d’amorçage de 14 000 euros chacun soit 9 183 398 de Franc CFA. Habi Kaba Diakité