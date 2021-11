Célébration des journées de la médecine traditionnelle et de l’unité nationale en Inde : Fêtées par l’ambassade de l’Inde au Mali à travers le YOGA

Sur initiative de l’Ambassadeur de l’Inde au Mali, son excellence Anjani Kumar, en tandem avec la Fédération Malienne de Cricket du Mali (FEMACRI), l’enceinte de l’Ambassade a vécu au rythme de deux journées célébrées en Inde à travers le Yoga : la journée de la Médecine Traditionnelle (Ayurveda day en hindu) et la journée de l’Unité nationale (Rashtriya Ekta Divas en langue Hindu). Le personnel de l’Ambassade de l’Inde, le président de la Fédération Malienne de Cricket, Kawori Berthé, et des militants, autres pratiquants du Yoga, ont massivement pris part à l’exercice de médiation.

Le Yoga pour l’unité et l’amitié, dit Anjani Kumar, est pour promouvoir davantage l’unité et l’amitié entre l’Inde et le Mali dans les secteurs. C’est la raison pour laquelle, dit-il, nous célébrons l’évènement avec les joueurs de cricket et les amateurs de Yoga du Mali. « Le Yoga est une pratique ancienne de l’Inde qui est devenue populaire dans le monde entier, et le 21 juin de chaque année est célébré comme la journée internationale du Yoga. Le Yoga est synonyme d’unité et d’harmonie entre le corps et l’esprit. C’est un moyen gratuit pour une vie saine et paisible en harmonie avec la nature et la société au sens large », a fait savoir le premier responsable de l’Ambassade de l’Inde au Mali.

S’agissant de la journée de la médecine traditionnelle, indique son excellence Anjani Kumar, elle est un système naturel de médecine de l’Inde ancien et bien documenté qui est tout aussi pertinent dans les temps modernes. La prévention des maladies et la promotion de la santé, souligne l’ambassadeur, est l’objectif principal de Ayurveda. La journée de la médecine traditionnelle, dit Anjani Kumar, se traduit par la connaissance de la vie. « Basé sur l’idée que la maladie est due à un déséquilibre ou à un stress dans la conscience d’une personne, l’Ayurveda encourage certaines interventions de style de vie et thérapies naturelles pour retrouver un équilibre entre le corps, l’esprit et l’environnement. Il peut être lié aux systèmes traditionnels de médecine et de guérison au Mali, en Afrique et dans d’autres parties du monde », a fait savoir Anjani Kumar.

Selon El Hadji Oumar Coulibaly, professeur de Yoga, l’Ambassadeur a voulu organiser cette journée en collaboration avec la Fédération Malienne de Cricket du Mali (FEMACRI) pour célébrer leur union également, et pour montrer aux gens qu’est ce que le Yoga. « Le Yoga est une science qui symbolise l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit », a-t-il précisé. Selon El Hadji Oumar Coulibaly, le Yoga est différent du sport. « Le Yoga n’est pas sport. C’est une matière scientifique qui vise la spiritualité. Le but ultime c’est l’union du corps, de l’âme et de l’esprit. Ça amène l’Homme à découvrir son moi-même, qui tu es réellement. C’est dans le Yoga que l’Homme parvient à découvrir cela. Et quand tu parviens à le découvrir, tu deviens un être spirituel, un être positif qui pose seulement des actes positifs», a-t-il explicité. Pour Oumar Coulibaly, le Mali a beaucoup besoin de Yoga aujourd’hui pour l’instauration de la paix et de l’unité. Pour ce faire, il a invité tout le monde à s’impliquer pour pratiquer cette discipline.

Plusieurs postures ont été faites à l’endroit des participants. Des postures, dit Coulibaly, qui amènent à la concrétisation du but ultime du Yoga à travers l’union du corps, de l’âme et de l’esprit. «On a fait la torsion, on n’a fait l’exercice de respiration qui vous permettent de vous débarrasser des toxines qui sont dans votre corps ; qui vous amènent à parfaire, à améliorer votre état de respiration. On n’a fait la position de l’arbre qui contribue à vous donner l’équilibre mentale, physique, psychologique, etc. », a conclu El Hadji Oumar Coulibaly

Hadama B. Fofana

