L’annonce d’une mobilisation partielle faite par Vladimir Poutine a suscité des commentaires goguenards de la part du Royaume-Uni et des Etats-Unis, qui y voient un «signe de faiblesse, de l’échec russe». Berlin s’inquiète d’une «escalade».

Quelques minutes après l’annonce par le président russe de la «mobilisation partielle» de la population russe ce 21 septembre, le ministre de la Défense britannique Ben Wallace a réagi dans un communiqué estimant qu’il s’agissait là d’un «aveu de l’échec de son invasion».

«Aucune menace ni propagande ne peut cacher le fait que l’Ukraine est en train de gagner cette guerre […] et que la Russie est en train de devenir un paria mondial», a-t-il en outre jugé dans son communiqué.

Sur le réseau social Twitter, l’ambassadrice américaine en Ukraine Bridget Brink a tenu des propos similaires. «Des simulacres de référendums et une mobilisation sont des signes de faiblesse, de l’échec russe», a-t-elle écrit, tout en assurant que les Etats-Unis allaient continuer à «soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra».

Sham referenda and mobilization are signs of weakness, of Russian failure. The United States will never recognize Russia's claim to purportedly annexed Ukrainian territory, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022