Situation des Subsahariens en Tunisie : 135 maliens rentrent au bercail

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants qui a présidé la cérémonie d’accueil, a assuré que toutes les dispositions avaient été prises avec l’ambassade du Mali en Tunisie pour assurer la sécurité de nos compatriotes

C’est dans une atmosphère chaleureuse que 135 de nos compatriotes rapatriés de la Tunisie ont été accueillis, samedi dernier dans l’après-midi, à l’Aéroport international Président Modibo Keita-Sénou, par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara représentant le Premier ministre.

Il était accompagné de plusieurs de ses collègues dont le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Alhamdou Ag Ilyène. Des membres du Conseil national de Transition, le chef de Mission au Mali de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Pascal Reyntjens, étaient également présents.

C’est suite à la situation de détresse dans laquelle vivaient des Maliens en Tunisie doublée d’actes xénophobes qui ont menacé la sécurité et les biens de nos compatriotes que le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a donné des instructions au gouvernement pour faire rapatrier tous ceux qui ne se sentent pas en sécurité. C’est ainsi que l’opération de rapatriement, pilotée par le ministère chargé des Maliens établis à l’extérieur, a débuté. Pour rappel, depuis quelques jours les Subsahariens sont la cible d’agressions en Tunisie. Les migrants sont victimes de stigmatisation voire d’attaques physiques.

Sur 260 personnes inscrites pour l’embarquement, ce sont finalement 135 passagers qui ont pu atterrir à Bamako. Parmi ces personnes, qui se trouvaient à bord du vol de la compagnie Sky Mali, il y a 25 femmes et 13 enfants. Plusieurs étudiants se sont rétractés à la dernière minute pour pouvoir poursuivre leurs études. Leurs examens étant prévus dans quelques mois. Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a indiqué que toutes les dispositions ont été prises avec l’ambassade du Mali en Tunisie pour assurer la sécurité de nos compatriotes.

Selon le colonel Sadio Camara, ces vols continueront jusqu’à ce que tous nos compatriotes qui sont encore en Tunisie et qui souhaitent rentrer au Mali regagnent leur pays. «Nous espérons que la voix de la raison l’emportera pour le bien de nos populations et le respect de l’esprit de l’intégration prônée par l’Union africaine », a-t-il souhaité.

À l’endroit des autres compatriotes restés en Tunisie, le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine informe que les portes de l’ambassade du Mali sont ouvertes pour tous ceux qui veulent retourner au bercail. Et l’état, ajoutera Alhamdou Ag Ilyène, prendra toutes les charges pour leur rapatriement jusque dans leurs villages. Par ailleurs, il a salué le peuple tunisien qui s’est mis en majorité à l’écart de cette situation, en protégeant même beaucoup de nos compatriotes. Pour lui, cela démontre l’amitié entre les peuples.

C’était un ouf de soulagement pour le rapatrié M.D qui a subi toutes sortes d’horreurs avant d’être ramené au pays. Certains Tunisiens sont rentrés par effraction chez eux et ont cassé leurs portes. « Ils nous ont maltraités. Nos vêtements ont été volés», a déclaré le jeune homme. Après avoir obtenu trois à quatre vêtements suite aux démarches menées par leur bailleur, les agresseurs sont revenus deux jours après pour les déposséder de leurs téléphones. M.D a passé plusieurs nuits dehors à cause de cette situation pour le moins pesante. Il a ensuite déploré les violentes agressions dont il a été témoin et sur lesquelles il ne pouvait davantage se prononcer devant les caméras.

Sur la question des étudiants rapatriés et qui n’ont pas pu faire leurs examens, le président de l’Association malienne des étudiants et stagiaires en Tunisie, Bachir Ould Saleck, informe que pour l’instant les cours sont suspendus pour ceux qui sont restés dans ce pays. Avec l’association ainsi que le consulat malien et les différentes autorités, ils vont essayer de notifier l’absence des étudiants qui sont rentrés au Mali pour avoir une entente avec les universités. Cela, afin de leur permettre de passer leurs examens. Les rapatriés ont été conduits à la Maison du migrant. De là-bas, des dispositions seront prises pour leur permettre de rejoindre leurs domiciles respectifs.

Jessica Khadidia DEMBELE

