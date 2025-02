𝐈𝐍𝐏𝐒 : 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥é𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐝’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐔𝐍𝐓𝐌, 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐘𝐍𝐓𝐀𝐃𝐄

Aujourd’hui, c’est un grand jour pour le comité syndical de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali, section SYNTADE de l’INPS. Un grand jour, car il a organisé une démonstration de force à travers un séminaire de deux jours sur la culture syndicale, qui s’est tenu les 11 et 12 février, et s’est conclu ce vendredi 14 février 2025 par une grande assemblée générale au Centre de formation de l’INPS.

En présence de plusieurs personnalités, notamment le Directeur Général de l’Institut National de Prévoyance Sociale, M. Ousmane Karim Coulibaly, le représentant du Secrétaire Général de l’UNTM, M. Yacouba Katilé, en la personne de M. Issa Sanogo, secrétaire général du SYNTADE, ainsi que les secrétaires généraux des autres syndicats représentés à l’INPS (CDTM et CSTM), les représentants syndicaux de la CANAM, CMSS, ANAM, et le formateur du séminaire, M. Ahmed Sidibé, la rencontre a été marquée par des recommandations et la présentation des principaux chantiers de l’UNTM.

L’objectif des deux jours de formation était d’instaurer un climat de confiance réciproque entre les acteurs et de privilégier le dialogue social et la négociation collective qui ont toujours été présents à l’INPS.

Pour le secrétaire général de la section syndicale UNTM de l’INPS, Dr Boulkassoum Dicko, cette assemblée était placée sous trois (3) signes : le signe du sursaut, de l’engagement patriotique et de l’union, ainsi que la cohésion et la vigilance. Il invite ainsi la nouvelle génération de l’INPS à être engagée, intègre, loyale et surtout exemplaire dans leur travail, car le syndicalisme est l’exemple du travailleur modèle.

En prenant la parole, M. Ousmane Karim Coulibaly a affirmé que peu de directeurs ont l’opportunité d’être face aux syndicats. C’est une chance pour lui et il exprime sa gratitude envers Allah.

Concernant le renforcement des ressources humaines de l’Institut, le Directeur Général a tenu à rassurer que nous sommes en transition générationnelle, soulignant l’importance d’intégrer la nouvelle génération et leur transmettre la culture d’entreprise. Il a également formulé des conseils aux jeunes en rappelant que les défis sont nombreux et doivent être surmontés. Il a mis l’accent sur le travail d’équipe, l’entente et l’entraide. Enfin, M. Coulibaly a salué le travail patriotique des syndicats.

Un moment fort de la cérémonie a été la remise de cadeaux à quelques personnalités dont M. Ousmane Karim Coulibaly et le Secrétaire général de l’UNTM.

À noter que cette assemblée a enregistré la présence des représentants régionaux de l’UNTM.

𝐃𝐈𝐀 𝐊𝐚𝐝𝐢𝐝𝐢𝐚 𝐃𝐣𝐢𝐛𝐫𝐢𝐥 𝐓𝐀𝐍𝐆𝐀𝐑𝐀/𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 (𝐈𝐍𝐏𝐒)

Commentaires via Facebook :