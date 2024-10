3ème congrès de Tabital Pulakku Mali :Le ministre Guindo souligne l’importance de la Culture pour la Paix et la Cohésion sociale

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly GUINDO, a présidé l’ouverture du 3ème Congrès ordinaire de l’Association des Amis de la Culture Peule (Tabital Pulaaku Mali), qui se tient au CICB les 19 et 20 octobre 2024.

Dans son intervention, le ministre a salué le bilan du Président sortant, Abou SOW, ainsi que celui de l’ensemble des membres du bureau. Il a rappelé “l’unique vocation des organisations communautaires comme Tabital Pulaaku” et insisté sur “le rôle déterminant de la culture dans la construction et le maintien de la paix, ainsi que dans la promotion du vivre-ensemble.” En réaction à l’appel du président de l’Association, Abou SOW, à éviter les amalgames dans la lutte contre le terrorisme, le ministre Andogoly GUINDO a reconnu fermement que les valeurs portées par la culture peule sont incompatibles avec la violence promue par les groupes terroristes et invité les communautés à s’en démarquer.

Dans un contexte marqué par l’aggravation des violences inter et intracommunautaires, ainsi que par la menace terroriste au niveau sahélien et national, le ministre a rappelé que “la culture peule renferme des ingrédients essentiels pour renforcer la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale.” Il a également salué l’engagement de Tabital Pulaaku Mali et ses nombreuses initiatives visant à promouvoir la paix et à lutter contre la radicalisation des jeunes, aux côtés des autorités de la Transition.

𝐂𝐂𝐎𝐌/𝐌𝐀𝐂𝐈𝐇𝐓

