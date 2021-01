Le ministre de l’Économie et des Finances Alousséni Sanou a participé à la 62eme session extraordinaire du Conseil des ministres en charge des finances de l’Organisation pour la Mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), le mardi 19 janvier 2021, sous la forme de visioconférence. Il avait à ses cotés le ministre des Mines , de l’Energie et de l’Eau M. Lamine Seydou Traoré.

Cette rencontre virtuelle a permis aux ministres des Finances des 4 pays membres de l’OMVS, ainsi que les dirigeants de l’Organisation, d’échanger sur le financement de trois grands projets de l’organisation.

Ces projets concernent :

– La navigation à travers le développement du transport fluvial en vue de rendre à nouveau navigable en toutes saisons le trajet Saint Louis-Ambidédi près de Kayes, au Mali (environ 950 km) ;

– La construction du barrage de Koukoutamba (en Guinée) qui sera le plus grand ouvrage de l’Organisation en termes de capacité de production hydro-électrique ;

– La construction du barrage de Gourbassi est un ouvrage à buts multiples dont la réalisation sera bénéfique, pour la navigation, le secteur agricole et la production d’énergie hydroélectrique. De plus, il jouera un rôle régulateur complémentaire à celui du barrage de Manantali.

Les objectifs de ces différents projets sont l’amélioration de la mobilité des biens et des personnes, le désenclavement des territoires, le développement agricole et la production d’Energie propre et enfin renforcement de l’intégration régionale.

Depuis sa création l’OMVS a réalisé un important programme d’infrastructures dites de première génération :

– Le barrage anti-sel de Diama, au Sénégal, inauguré en 1988;

– Le barrage régulateur hydroélectrique de Manantali au Mali, mise en service en 1988 (barrage) et 2001-2002 (centrale électrique) ;

– Le barrage hydroélectrique de Félou en 2013 au Mali ;

– La mise à disposition d’un potentiel de 375 000 ha de terres cultivables ;

– L’endiguement du fleuve Sénégal pour la protection des rives gauche et droite du delta.

Créée en mars 1972, l’OMVS regroupe la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Sa vocation est de favoriser un développement intégré et coordonné du bassin du fleuve Sénégal, basé sur la maîtrise et la gestion rationnelle des ressources en eau.

A noter que l’ancien ministre malien Hamed Diane Séméga est actuellement le Haut-Commissaire de l’OMVS.



