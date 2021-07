Axe Bamako-Niamey-Paris : Vomi à Bamako, Boubou Cissé s’invite à Paris et Bazoum tance les colonels de Kati !

Dans notre dernière livraison, nous avons fait cas de l’impossibilité de la candidature de Dr Boubou Cissé à l’URD et nous avons révélé sa connexion avec le réseau Afrique-France dont le nouveau leadership ouest africain est tant convoité par le président Nigérien, Mohamed Bazoum, le nouveau griot de l’Elysée. Les faits viennent de nous donner raison : pour faire plaire à Paris, Bazoum attaque frontalement l’imperturbable Colonel Assimi Goita, président de la transition au Mali et ses hommes devant le président Emmanuel Macron. C’était lors du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel, tenu le 9 juillet 2021 par visioconférence, dont Macron avait pris soin d’inviter à Paris, le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum alors qu’il n’est pas le président en exercice de G5 Sahel. Tout en dédouanant le coup d’Etat au Tchad, Bazoum tire à boulet rouge sur les colonels de Kati.

Coïncidence ou pas, l’ancien Premier ministre d’IBK, Boubou Cissé était à Paris ce week-end avec son nouveau perroquet pyromane, le chroniqueur Youssouf Mohamed Bathily dit Ras Bath. Pour quel but ? Pour l’instant, nous ignorons les vrais mobiles de ses missions politiques à l’étranger de ces opportunistes qui ne reculent devant rien pour leurs intérêts personnels. Mais les faits parlent d’eux-mêmes, à la veille de leur voyage, les jeunes du parti URD à travers une manifestation grandiose, devant les cadres du parti à Badalabougou, ont vomi l’adhésion de Boubou Cissé au sein dudit Parti, en le traitant d’assassin, d’héritier politique d’IBK dont le régime a été renié par le peuple malien, il y’a moins d’un an. C’est dans ce contexte, que Boubou Cissé est parti à Paris. Selon certaines indiscrétions, c’était sur invitation du Président français Emmanuel Macron. Pour quoi faire ?

En tout cas le président Nigérien, Mohamed Bazoum était aussi l’invité vedette de l’Elysée pour le sommet extraordinaire du G5-Sahel. Pourquoi lui et non le Président en exercice de la conférence des chefs d’Etat du G5-Sahel, le Général de corps d’armée Mahamat Idriss Déby Itno ?

De nos jours, les relations entre Bamako-Paris sont très tendues avec la junte militaire au pouvoir. Car le nouveau président de la transition malienne Col. Assimi Goita s’enfiche éperdument de Paris et ne mâche pas ses mots face à son homologue Emmanuel Macron.

Bazoum le nouveau Compaoré du sahel…

Raison pour laquelle, lors de la conférence de presse conjointe à Paris, Mohamed Bazoum n’a pas fait cadeau aux colonels de Kati en ces termes : « Il ne faut pas permettre que les militaires prennent le pouvoir parce qu’ils ont des déboires sur le front ou ils devraient être et que des colonels deviennent des ministres et des chefs d’Etat. Qui va faire la guerre à leur place ? Ça serait facile qu’à chaque fois qu’une armée, dans son pays, a des échecs sur le terrain, elle vienne prendre le pouvoir. C’est ce qui s’est passé par deux fois au Mali : en 2012, les militaires avaient échoué. Ils sont venus faire un coup d’Etat. Cette année encore en 2020, ils ont fait la même chose. Ce n’est pas des choses acceptables. » Des propos anti-diplomatiques qui ont été condamnés par le Gouvernement malien.

Ce qu’il faut savoir, Bazoum est un homme rusé, un beau parleur qui sait faire des annonces fortes pour atteindre ses objectifs. Le fait d’attaquer frontalement les colonels de Kati, Bazoum pousse ses pions pour mieux se positionner dans la sous région en tant que leader et l’homme de la France pour remplacer Blaise Compaoré.

Pour son ‘’tableau-Mali’’, il a la carte Boubou Cissé en main, qu’il considère comme un de ses compatriotes et le baptême de feu de Bazoum passe par l’installation de Boubou Cissé à Koulouba comme futur président démocratiquement élu. C’est au moment que les dirigeants de l’Union Africaine, de la CEDEAO, du G5 Sahel et d’autres puissances apportent leur soutien à la transition malienne que le président nigérien, Bazoum se bat comme un beau diable et vilipende les autorités maliennes pour faire plaisir à Paris. Alors que, Bamako ne veut pas sentir Paris.

Mohamed Bazoum, le coach du candidat Boubou Cissé…

Boubou Cissé étant un nigérien de cœur; sa femme est nigérienne et sa famille réside à Niamey durant les sept ans qu’il a travaillé avec IBK. Mohamed Bazoum, le nouveau Président installé par la France au Niger, est aujourd’hui un pion incontournable dans la prise en charge des questions géopolitiques et géostratégiques dans le sahel. Raison de son invitation à Paris pour faire la visioconférence avec les autres présidents membres du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Tchad, Niger et Mauritanie).

Aux côtés d’un Alassane Ouattara vieillissant et d’un Macky Sall impopulaire, Bazoum est devenu l’enfant chéri de la France depuis l’assassinat du Président Idriss Déby.

Avec le Président Bazoum, les intérêts de la France sont bien protégés partout en Afrique de l’Ouest. Que personne ne soit donc surpris si Mohamed Bazoum ne veut pas entendre parler de la junte militaire de Kati qu’il cherchera toujours à affaiblir pour se conformer à l’agenda de la France.

Après l’affaiblissement économique et financier du Mali de la transition en s’appuyant sur les leviers de l’UEMOA et de la CEDEAO, la prochaine étape fatidique consistera à mettre en selle Boubou Cissé jusqu’à l’installer sur le fauteuil présidentiel.

Avec le coaching de Mohamed Bazoum, le sponsoring de la France, l’adossement sur la machine électorale que représente l’URD, chose incertaine, Boubou Cissé, avec en bandoulière, l’importante manne financière volée au Mali, n’aura aucune difficulté à devenir Président de la République du Mali en 2022 si la Cour Constitutionnelle fermait les yeux sur le caractère immoral, illégal et incongru de cette candidature qui rendrait celle-ci irrecevable.

Sans compter les soutiens inconditionnels de Macky Sall, Dramane Ouattara, Rock Christian Kaboré et Eyadema qui lui seront naturellement acquis. Wait and see

A.B.D

