Cette information a été donnée par ISSA Traoré, Directeur général adjoint de la maison des jeunes lors de la présentation des vœux aux personnels, aux partenaires et la presse ce jeudi, 07 janvier 2021.

‘’C’est l’occasion pour moi de vous remercier, de souhaiter bonne heureuse année à l’ensemble du Mali en général et à la presse en particulier. Que cette nouvelle année soit une année de bonheur, de santé, de prospérité, de succès et surtout de cohésion. Vous n’êtes pas sans savoir qu’aujourd’hui nous traversons une période critique due, non seulement à la Covid-19 qui a secoué le monde à partir du premier trimestre 2020 mais qui continue toujours à nous secouer’’, indique M. Traoré.

Par rapport aux activités phares, il dira que durant l’année 2021, il compte mener des tournois de basket cadet, ce qui n’a pas pu être fait en 2020 à cause de la Covid-19. En plus de cela, la Maison des jeunes organisera cette année : des journées d’activités sociales éducatives (des Jazz) qui est une compétition culturelle, artistique et littéraire ; la formation des jeunes en informatique ; l’activité ‘’Dôkôkoun Ninadi蒒. L’organisation des jeux pendant les périodes de fêtes sont, entre autres, des activités que la maison des jeunes veut redynamiser en 2021.

Il a profité de l’occasion pour lancer un cri de d’cœur à l’endroit des partenaires et le gouvernement pour l’amélioration des conditions de travail au niveau de la maison des jeunes. ‘’Aujourd’hui force est de reconnaitre que la maison des jeunes à énormément de difficultés, la dernière réhabilitation de la maison des jeunes date de 2004. C’est vrai que nous avons une salle informatique mais dans le cadre de l’hébergement nous avons suffisamment de problème, nos dortoirs sont vétustes, nos lits sont vétustes, ainsi que nos matériels de travail’’, a déclaré M. Traoré, Directeur général adjoint de la Maison des jeunes.

Bréhima DIALLO

