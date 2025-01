Le jeudi 23 janvier 2025, la cité des enfants a abrité les manifestations de la célébration de la Journée mondiale des toilettes édition 2024. Au-devant de la cérémonie, les premiers responsables du ministère de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable dont la ministre Doumbia Mariam Tangara, mais également de nombreux participants parmi lesquels le représentant du représentant résident de l’Unicef au Mali ainsi que les autorités administratives et coutumières de la région. Le thème de cette année 2024 est, « Les toilettes, espace de paix »

A l’instar de la communauté internationale, le Mali a célébré la Journée Mondiale des toilettes, le 23 janvier 2025 au lieu du 19 novembre de chaque année, en raison du contexte national, en concrétisant des actions d’information, de sensibilisation d’organisation de conférences et d’expositions en mettant l’accent sur l’importance de la gestion durable des ressources en eau, de leur accessibilité ainsi que les principaux défis et enjeux relatifs à cette ressource naturelle rare et vitale.

Selon la ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable, Doumbia Mariam Tangara, le thème de cette année 2024, « Les toilettes, espace de paix », vise à attirer l’attention des plus hautes autorités, des acteurs du sous-secteur et des populations sur l’importance des toilettes, leur bonne gestion, comme facteur de paix dans un contexte de changement climatique. Il permettra d’inspirer les décideurs et les acteurs à apprendre davantage sur les questions liées aux toilettes et à la paix, et de prendre des mesures pour faire face aux différents défis.

A travers cette célébration, le message clé s’inscrivant dans le thème retenu par les Nations unies, auxquels le Mali s’identifie largement eu égard à la situation et aux conditions sécuritaires du pays depuis 2012, est: la toilette peut être source de paix ou de conflit. Elle a signalé que la prospérité et la paix dépendent des toilettes et qu’alors que les nations sont tenues de gérer les changements climatiques, les migrations massives et les troubles politiques, elles doivent placer la coopération dans le domaine de l’assainissement au cœur de leurs plans car pour elle, les toilettes peuvent nous aider à sortir de la crise. « Nous pouvons accroître l’harmonie entre les communautés et les pays en unissant nos efforts en faveur de l’utilisation équitable et durable des toilettes », dit-elle.

Selon le représentant de l’Unicef au Mali, l’objectif poursuivi par sa structure est largement atteint, qui est la mobilisation de la population, les messages développés. A ses dires, les engagements pris par les différents responsables administratifs nationaux ont permis de franchir un nouveau cap dans le cadre de la sensibilisation sur l’importance de l’hygiène et l’assainissement.

Signalons que pour l’édition 2024, le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable du Mali, à travers la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), en partenariat avec l’ensemble des Parties prenantes (Partenaires et acteurs clés internationaux, nationaux, locaux privés et publics intervenant dans le sous-secteur de l’Assainissement au Mali), a célébré la quinzième édition de la Journée Mondiale des toilettes, 21 décembre 2024 à la Cité des Enfants sise à Niamakoro, en Commune VI du District de Bamako, sous la présidence de Madame le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable. En prélude à la célébration de la Journée mondiale des toilettes édition 2024, des travaux de réhabilitation des cabines de latrines / toilettes et lavabos de la Cité des Enfants sise à Niamakoro ont été réalisés avec l’appui financier de l’UNICEF. Il y a eu également l’entretien/vidange des latrines et fosses septiques des établissements scolaires et quelques familles vulnérables victimes des inondations dans les six (06) communes du District de Bamako sur financement du Projet de Résilience Urbaine de Bamako (PRUBA).

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :