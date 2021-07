Centre de formation professionnelle en transformation agro-alimentaire de référence de Siby (CAAS) : Le Ministre Bakary Doumbia, émerveillé et s’engage…

Nommé le 11 juin 2021 au ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le ministre Bakary Doumbia dans ses différentes prises de contact avec ses services rattachés et déconcentrés, a rendu visite au centre de formation professionnelle en transformation agro- alimentaire de référence de Siby le 8 juillet 2021.

C’est à la tête d’une forte délégation des membres de son département, du représentant de l’Union Européenne, du directeur du SNV et de la coopération néerlandaise, que le ministre Bakary Doumbia a été reçu à l’entrée de la ville par le sous-préfet et le maire de la commune rurale. Après une pause santé au Campus, la délégation ministérielle s’est rendue sur le site de Kalassa 1 pour constater l’évolution des travaux en pleine exécution avec les explications détaillées sur le niveau d’avancement du chantier des responsables de ces entreprises chargées de réaliser les travaux. Notons que ces entreprises qui sont maliennes à savoir Métal Soudan et Yandaluxe, sont sous la supervision de M.Djiré. Des explications approfondies et précises ont été aussi données sur le mode d’exécution des travaux qui se réalisent par lot notamment la clôture du Château, du grand hangar. Ensuite ce fut au tour du site de Kalassa 2 d’être visité par le ministre et sa délégation. Un site qui est consacré à la production des fruits et légumes à expérimenter pour la formation pratique. Et le directeur du centre de donner des explications sur les variétés qui seront exploitées et expérimentées sur cet espace et du comment cela pourrait se réaliser techniquement. Très émerveillé et certainement surpris qu’un tel projet est en cours de réalisation dans le pays, le ministre ne s’est pas empêché de proposer d’autre variété (l’agrume, le Kimpoi) qui serait disponible à l’IER. Et enfin la visite guidée s’est achevée sur le Campus où le ministre Doumbia a pu faire le tour pour l’ensemble des investissements réalisés sur place. C’est un ministre de l’Entreprenariat, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle totalement comblé de voir un tel joyau magistral qui offre un cadre idéal pour la formation professionnelle en faveur des populations locales. « D’après ce j’ai vu et compris, je ne peux que saluer l’esprit qui a soutenu la démarche à la chaine de valeurs, c’est-à-dire la production, la transformation et la commercialisation. J’avoue que je suis très satisfait de cette visite surtout avec ces bâtiments solides et je m’engage, à ne ménager aucun effort pour que les plus hautes autorités de la transition et mon département accompagnent le centre dans ses activités futures » a-t-il conclu. Pour cette visite hautement importante et cruciale de ce site pour l’économie malienne, le ministre était accompagné par son Chef de Cabinet, Tidiani Diakité ; deux de ses conseillers techniques Yacouba Maiga et Mme Dicko Fatoumata Abdrahamane ; son chargé de mission, Amadou Couibaly ; son attaché de cabinet, Tidiane Doumbia ; du directeur national adjoint de la formation professionnelle, Sidiki Touré. Etaient aussi présents à ses cotés, le représentant de l’Union Européenne, Olivier Ki Zerbo ; le Directeur du SNV, Harm Duiker ; de la Coopération Néerlandaise, Moumouni Damango sans oublier les responsables du centre dirigé par Salaha Baby.

Moussa Bamba

