Récemment élu par ses pairs en qualité du président du Conseil national du patronat du Mali, Diadié dit Amadou Sankaré a pris fonction le lundi 12 octobre dernier au cours d’une courte cérémonie organisée à cet effet, malgré l’absence de son principal challenge le président sortant, Mamadou Sinsy Coulibaly. Il était entouré par l’ensemble de son bureau, composé de 20 membres. Etaient également présents lors de cette cérémonie de prise de fonction, les collaborateurs, amis. Ainsi qu’un parterre de journalistes venus être témoins de l’événement.

Au cours de la rencontre, le nouveau patron du CNPM, Diadie dit Amadou Sankaré, a tenu à remercier ses collègues pour la confiance placée en sa modeste personne pour présider aux destinées du patronat malien, pendant les 5 prochaines années. « J’ai conscience de la lourde responsabilité qui est la mienne, surtout après les malheureuses incompréhension qui ont émaillé ce processus de renouvellement », a déclaré le nouveau patron des patrons. Selon lui, cela témoigne à n’en point douter, du dynamisme de l’institution ainsi que de l’intérêt et de la passion de ses acteurs pour son devenir. Désormais les élections sont derrière nous, seuls doivent retenir à présent nos attentions et nos énergies, l’importance et l’urgence des défis qui nous attendent ainsi que le poids de la responsabilité qui sont les nôtres, face à la situation de crise que traverse notre pays et le rôle attendu du secteur privé pour en sortir, la main dans la main, a-t-il souligné. Et de déclarer que plus que jamais, le secteur privé malien a besoin de s’unir dans toute sa diversité en vue de créer une force commune capable de mieux porter sa voix sur le chantier clés tels que l’amélioration du cadre des affaires, la levée de tous les obstacles au développement des activités économiques, l’exploitation optimale des innombrables atouts et avantages économiques dont jouit le pays à travers un partenariat Public-Privé dynamique et gagnant-gagnant.

C’est à cela que je vous invite et je ne doute point qu’avec l’engagement et l’union des forces de chacune et de chacun, nous allons relever ensemble ces défis, a-t-il dit.

Il a rendu un vibrant hommage aux présidents qui se sont succédés à la tête du CNPM, notamment Moussa Balla Mary Coulibaly, Mamadou Sidibé, et Mamadou Sinsy Coulibaly pour le service rendu au patronat malien. Le nouveau président, a ensuite tend sa main fraternelle à Madou Coulou et l’a invité à une collaboration frange avec son équipe, en apportant ainsi sa précieuse pièrre à la consolidation et à la pérennisation de leur organisation commune dans l’entente et à la sérénité.

AMTouré

