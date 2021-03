Conférence de presse de la CVJR : La conférence internationale sur la justice transitionnelle axée sur la réparation des victimes aura lieu les 16 et 17 mars 2021 à Bamako

En prélude de la conférence internationale sur la justice transitionnelle au Mali, le Président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) M Sidibé a animé un point de presse ce mardi 09 mars 2021 à la maison de la presse pour informer l’opinion nationale et internationale sur les objectifs recherchés de la conférence.

Après un atelier national de validation ayant regroupé le 27 février 2020 l’ensemble des acteurs nationaux, la CVJR a tenu une conférence de presse pour annoncer la conférence

internationale sur la justice transitionnelle au Mali axée sur la réparation des victimes de

violations graves de droits de l’homme qui aura lieu les 16 et 17 mars 2021. Cette conférence a pour thème « La réparation, une voie vers la réconciliation et la stabilisation

vers une paix durable » et aura lieu à l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye

(EMPABB) de Bamako.

Pour le Président M Sidibé de la CVJR , cette conférence internationale contribuera au renforcement de la paix et de la réconciliation au Mali par la mise en œuvre de la politique de réparation portée par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR). Cette politique nationale de réparation des victimes, de 1960 à nos jours, déposée sur la table

du gouvernement attend tout simplement l’approbation des autorités. En outre ,

donner une visibilité et un soutien international au droit à une réparation intégrale des

victimes du Mali ; examiner les progrès de la CVJR en matière de politique de réparation à la lumière de l’expérience comparée et des meilleures pratiques; créer un cadre de discussion sur les droits des victimes à réparation dans un contexte de conflit continu par le partage des cas probants de réparation, l’expérience des victimes et des solutions à apporter;

Compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, la conférence regroupera un maximum de 50 participants présents (selon les consignes dans le cadre du Covid-19). La conférence se tiendra dans le strict respect des mesures barrières.

Y prendront part, des invités internationaux hors zone Afrique avec les interventions par Visio-conférence et des invités internationaux zone Afrique en présentiel à Bamako. Ces experts ont surtout travaillé dans les Commissions Vérité des pays.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

