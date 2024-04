D𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫-𝐦𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧 : Le Président du CIAT, Ibrahim Ag Nock, fait la restitution des recommandations

Au terme de la phase régionale du dialogue inter malien tenu dans l’aire géographique du Collectif Intégrateur des Imouchagh et Alliés de la Région de Tombouctou (CIAT), son président Ibrahim AG NOCK, fait le point des recommandations.

La rencontre de restitution sur les Recommandations formulées par les populations du CIAT au dialogue inter-malien s’est tenue à son siège sis à Sotuba – Bamako. Elle a réuni les élus municipaux ayant tenus les phases communales dans leurs communes respectives et des représentants des communautés qui composent la grande confédération Imouchagh. L’occasion a été indiquée par Ibrahim Ag Nock pour partager les résultats du Dialogue Inter Malien tenu dans l’aire géographique du CIAT.  Selon lui, le DIM a enregistré une forte participation des  populations et a permis de recueillir les préoccupations et les aspirations des communautés sur toutes les questions de paix et de réconciliation.

Le Président Ibrahim AG NOCK a salué la qualité des recommandations formulées par les communautés en déclarant qu’elles couvrent un large éventail de sujets, tels que  la sécurité, la gouvernance, la justice, la réconciliation nationale, le développement et le soutien aux Autorités de la Transition.  Il a également loué l’implication du CIAT aux différentes phases du DIM  qui, selon lui, a permis de créer un espace de dialogue ouvert et inclusif, où toutes les voix ont pu être entendues et respectées.

« Les  212 villages et fractions, de 12 maires,  116 élus issus de 5 cercles des Régions de Tin-Buktu et de Douentza ont participé au dialogue inter-malien », a déclaré le Président Ibrahim AG NOCK, qui a rendu hommage au Président de  la Transition, le Colonel Assimi Goita, pour avoir initié le processus de dialogue inter-malien. En concluant que le Mali parviendra à surmonter les défis qui l’assaillent et à bâtir un avenir meilleur pour tous grâce à la volonté collective de tous les maliens.

 Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

