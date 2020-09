Gestion des affaires publiques : ! La plateforme « tournant générationnel » veut jouer sa partition dans les instances nominatives et législatives

–Maliweb.net – La gestion saine et transparente était au cœur de l’assemblée constitutive de la nouvelle plateforme ‘’Tournant générationnel’’ tenue le week-end dernier à Bamako. Des anciens de l’AEEM, du CNJ, des grandes fédérations de jeunesse, des pionniers, de la jeune chambre internationale du Mali, ont créé cette plateforme pour être des acteurs du changement. Plusieurs caciques des organisations de jeunes dont les anciens présidents du conseil national de la jeunesse, Souleymane Satigui Sidibé et l’ex-député Bakary Woyo Doumbia constituent ce Tournant générationnel. Lequel par la force des choses entend jouer sa partition dans les instances nominatives et législatives pour la construction du Mali nouveau.

Dans une déclaration liminaire, cette croisée de génération s’inscrit dans l’érection d’un Mali démocratique et laïque où règnent l’égalité pour tous et le respect des droits humains. C’est pourquoi les membres de la plateforme générationnelle se sentent interpellés par la situation actuelle du pays. « Il est de notre devoir de nous lever et prendre toute notre place dans le Mali d’aujourd’hui afin de réserver de lendemains meilleurs pour la postérité », indique les membres de la nouvelle plateforme dans leur déclaration liminaire qui ne veulent plus être des consultants encore des observateurs du changement. La nouvelle plateforme est présidée par Dr Modibo Soumaré.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

