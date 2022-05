A travers l’initiative « Malikura Tasira », l’émission d’explication de l’action gouvernementale, le gouvernement de Transition semble s’inscrire depuis peu dans une logique d’amplification de son bilan très mitigé

« Tout ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement…», dit-on. Les actions du gouvernement de Transition du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga ont apparemment besoin d’être clairement énoncées. Mais avaient-elles été conçues ? Sur quelles bases ? Comment des actions inexistantes peuvent-elles être conçues ? Puisque du fait de la crise que traverse le pays et surtout de l’isolement et de la suspension de la coopération, le pays est paralysé, l’action gouvernementale est au point mort ! Autour de quoi le gouvernement veut-il alors communiquer ?

C’est au point qu’après son passage devant le CNT, le 21 avril dernier, le chef du gouvernement a annoncé que désormais l’ORTM va recevoir tous les ministres dans une émission baptisée « Malikura Taasira ». Ce qui a commencé depuis la semaine dernière avec des fortunes diverses.

En effet, les ministres de l’Economie et des finances, son collègue de la Défense, celui des Affaires religieuses, le ministre du Développement rural, celui chargé de l’Action Humanitaire sont déjà passés sur le plateau de l’émission « Malikura Taasira », pour répondre à certaines préoccupations du peuple. Mais, l’on a l’impression que ces explications sont données dans le but de convaincre l’opinion que les gouvernants sont à la tâche dans « l’intérêt exclusif du peuple ». Seulement, il y a des insuffisances qui se font voir.

D’abord, les questions posées à ces ministres semblent choisies à l’avance pour n’illustrer qu’un auto-satisfécit des orateurs ou de leurs mandataires. A titre d’exemple, comment cette opportunité pourrait-elle occulter la question de la transparence sur le matériel de guerre contre le terrorisme acquis ces derniers temps ? Quid des contrats de prestations militaires avec le partenaire russe dans la lutte contre le terrorisme ?

Ensuite, il faut souligner qu’en réalité, les lancinantes préoccupations des Maliens sont mises volontairement sous le boisseau, les journalistes choisis pour ces prestations oratoires télé-radiodiffusées triés sur le volet. Quelles actions concrètes l’Etat a-t-il mené pour améliorer le quotidien des Maliens dans des domaines précis comme l’agriculture, la sécurisation des personnes et de leurs biens, la promotion des libertés de culte, la solidarité et l’action humanitaire, etc ? Les attentes restent très fortes, même si des efforts sont faits. Vu l’effet des efforts ainsi faits, comparés à l’ampleur des besoins, l’on est dans la configuration de la goutte du verre d’eau versé dans la piscine !

Il s’ensuit que le gouvernement se retrouve dans la posture de l’ouvrier qui manque d’actions et veut se contenter d’exprimer ses intentions. Car, l’équipe gouvernement manque cruellement de ressources financières pour entreprendre les actions projetées ? Et certains ministres se limitent à des séries de réunions sur divers projets à mener. Des projets qui, majoritairement, ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’appui technique et financier des partenaires en développement, dont la plupart ont baissé rideau à Bamako. Les quelques actions menées par le budget national sont du domaine de l’ordinaire n’ayant normalement pas besoin d’aucune communication laudatrice.

En définitive, cette opération de charme et de séduction de l’opinion que le pouvoir de transition appelle « Malikura Taasira » ressemble à une initiative d’autopromotion, qui ne semble pas mobiliser le grand public, surtout qu’aucune voix discordante n’a voix au chapitre depuis un bon moment Donc, l’on s’interroge sur l’utilité véritable de ces opérations de com ayant un air de plaisanterie, alors que le peuple souffre des multiples sanctions et des crises que subit le pays.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

