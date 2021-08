Hydrocarbure : Qui se cache derrière la compagnie Douk’Oïl ?

C’est la principale question qui est sur toutes les lèvres depuis des mois. La compagnie internationale “Douk’ Oïl” est très connue dans le milieu des hydrocarbures au Mali et dans d’autres pays de la sous-région, notamment au Burkina Faso.

Cette compagnie travaille directement avec la Société ivoirienne de raffinerie (Sir) pour ensuite ravitailler les sociétés de distributions des hydrocarbures au Mali. Voilà pourquoi Douk’ Oïl travaille avec plusieurs jeunes opérateurs maliens dont nous taisons les noms pour le moment.

Le nom de l’opératrice économique, Mamou Doukouré, est cité pour être la patronne de la compagnie internationale Douk’Oïl avec d’autres grandes entreprises qui interviennent dans différents domaines.

Le hic est que cette dame serait une proche de l’ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, et de son épouse Chantal Compaoré. Là aussi, son nom avait été cité, il y a quelques années, par le journaliste Alain Doh Bi dans un scandale intitulé : “Chute de Blaise Compaoré : 720 millions F CFA, butin du pillage de la Bcéao par les rebelles ivoiriens, découverts au Burkina”.

Dans cet article, il est bien précisé : “Dans les locaux de la Société de Mamou Doukouré, proche de l’ex-président Blaise Compaoré et de sa femme Chantal Compaoré, les manifestants découvrent plusieurs sacs remplis de billets de banque inutilisables parce que marqués, butin des pillages le 24 septembre 2003 des agences locales de Bouaké, Korhogo et Man de la Bcéao lors de la crise ivoirienne, par les rebelles de Ouattara. La valeur de ces billets de banque serait estimée à plus de 720 millions FCFA, soit plus de 1,5 million de dollars US”. Et de poursuivre : “En attendant la réaction de la Bcéao sur la découverte à Ouagadougou de cet important butin du pillage de ses agences, l’on continue toujours de se demander comment des criminels comme les rebelles pro-Ouattara peuvent-ils être encore et toujours être soutenus par la communauté internationale”.

De toutes les façons, ce que nous savons d’elle, c’est que Mamou Doukouré est réputée être une brave femme qui intervient dans le monde des affaires. Aujourd’hui, elle fait partie des femmes d’affaires qui contribuent beaucoup à l’économie nationale au Mali et au Burkina Faso.

Mamou Doukouré est aussi dans l’humanitaire. Elle fait beaucoup pour ses proches et vient en aide aux couches défavorisées. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus ou Covid-19, elle a fait un don de 100 millions de FCFA en mars 2020 pour soutenir le Comité national du Burkina Faso.

“En fait, tout le monde n’a pas pu s’en procurer de ce don. Alors pour cette raison, j’ai décidé de discuter avec mes frères et sœurs qui sont dans différents problèmes et qui n’ont pas eu de solutions. Ceux qui ont des projets, mais qui n’ont pas des moyens pour les réaliser, je suis disponible pour vous aider s’il le faut. Unissez-vous les uns et les autres pour le développement de notre pays. Ensemble pour la nation”, a-t-elle déclaré sur sa page Facebook.

El Hadj A.B.HAIDARA

Commentaires via Facebook :