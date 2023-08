INPS: L𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐦𝐞 𝐝’𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐌𝐨𝐩𝐭𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐩𝐫é𝐬𝐞𝐧𝐭é𝐞 𝐚𝐮 𝐃𝐆 𝐎𝐮𝐬𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐊𝐚𝐫𝐢𝐦 𝐂𝐎𝐔𝐋𝐈𝐁𝐀𝐋𝐘

Après la Primature, la Délégation de la Troupe artistique de Ségou, 1er de la Biennale artistique et culturelle de Mopti, édition 2023, a été reçu hier mercredi 24 août 2023 par le directeur général de l’Institut National de Prévoyance Social (INPS). Objectif : présenter la palme d’or au Directeur Générale de l’institut Ousmane Karim Coulibaly, natif de la région de Ségou.

Cette présentation a réuni le cabinet du DG de l’INPS, la forte délégation venue directement de Ségou avec à sa tête Mahamadou TOLO, Directeur artistique de la Troupe artistique et culturelle de Ségou. Cette visite entre dans le cadre des instructions du gouverneur de la région de Ségou qui vise à faire le tour des autorités du pays et des cadres de la région de Ségou, qui ne ménagent aucun effort pour le développement de la 4è région.

À l’entame, M. TOLO a présenté sa délégation, composée des chefs des différents ateliers : Ensemble instrument traditionnel, le cœur, le soleil de champs, la dance traditionnelle et les pièces théâtrales.

La délégation était accompagnée également par des agents de la Direction régionale de la Culture en l’occurrence, Diakaridia Koné, chef de division.

Le Directeur Général de l’INPS, Ousmane Karim Coulibaly, natif de la région de Ségou, s’est réjoui de cette marque de reconnaissance à l’INPS, en général, et de sa personne, en particulier. Il s’est dit flatter et fier de la première place occupée par la région de Ségou, qui ne surprend guère pour ceux qui connaissent Ségou, dotée d’une riche culture qui continue de rayonner au Mali et dans la sous-région.

« Je suis très flatté et honoré de cette visite et de toute la considération que vous avez pour la région. On est très fier de la première place de la région de Ségou. Je sais que culturellement Ségou est très dense et dans toutes les domaines. Si l’on entretien cette flamme, je pense que d’autres trophées vont suivre et nous prions toujours pour la cohésion et la solidarité entre tous les fils pour que la région puisse émerger et pour un pays culturellement bien assis, puisqu’il y’a pas de développement sans culture, qui embrasse plusieurs domaines et surtout que la région de Ségou est une région agricole qui peut être aussi un bassin agro-industriel, la vocation première des grandes opérations qui sont là-bas, l’Opération riz ou même l’Office dont la vocation première, c’est comment restaurer sinon faire du Mali un vrai grenier de l’Afrique. Et si Ségou arrive à atteindre ses objectifs, c’est un atout majeur, là où on peut vaincre la faim et la misère, c’est là-bas qu’il y’aura la prospérité donc nous ne pouvons que prier et vous rassurer de notre accompagnement, un devoir régalien pour les autorités et particulièrement un devoir pour les ressortissants de Ségou » .

Au terme de cette visite, le DG Ousmane Karim Coulibaly a remercié la délégation et prier pour que d’autres prix viennent couronner celui de BAC de Mopti.

𝐈𝐥 faut 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 B𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 et 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞 s’est tenue du 𝟔 𝐣𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 au 𝟏𝟔 𝐣𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 à 𝐌𝐨𝐩𝐭𝐢 avec le sacre 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑é𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐒é𝐠𝐨𝐮. 𝐋𝐞 𝐭𝐡è𝐦𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐮 é𝐭𝐚𝐢𝐭 : « 𝐋𝐞 𝐌𝐚𝐥𝐢 𝐮𝐧𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞, 𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐮𝐥𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐮𝐧 𝐦ê𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧 ». Elle a regroupé l𝐞𝐬 𝟏𝟗 𝐫é𝐠𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐦𝐚𝐤𝐨. Il s’agissait pour les autorités de la transition, à travers cet é𝐯é𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 culturel de 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐯𝐫𝐞 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐡é𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞.

Adama DIARRA

Service des Relations Publiques, INPS.

