Absence de délégués ou participants, menaces et interdiction de tenir la rencontre, insuffisance de documents contenant les termes de référence… Les insuffisances organisationnelles et participatives de la phase locale des assises nationales de la refondation convainquent sur le fiasco de ce forum.

– maliweb.net– Sans grande surprise, la phase locale (communes et cercles) des fameuses assises nationales de la refondation est marquée par de nombreuses fausses notes, tant du point de vue participation qu’organisation. Ce qui pousse à comprendre que ce forum n’est finalement qu’un bon alibi pour prolonger la transition.

En effet, en plus de la liste des désaccords et des boycotts, qui s’est rallongée, ces dernières semaines, une bonne partie des populations du Mali profond ne semble pas avoir d’oreille pour ces assises. Dans de nombreuses communes du Nord, du Centre et même des régions de Ségou, Kayes, Sikasso, les populations sont plus préoccupées par les difficultés existentielles que par une rencontre de discussions où est miroité un mieux-être vite rangé dans les tiroirs.

En effet, ces temps de disettes, voire de famine dans diverses zones du pays (récoltes inexistantes du fait des menaces des terroristes et jihadistes), de vie chère, de chômage, d’insécurité chronique avec son cortège de morts, les populations se montrent réticentes à prendre part à un forum dit de refondation. « Nous voulons que le gouvernement vienne à notre secours en terme de sécurité et denrée alimentaires. C’est cela le plus urgent », claironnent de nombreux interlocuteurs, qui boudent les travaux de ces assises à la base.

C’est ainsi que dans des communes de Kidal, Gao, Tombouctou, Ménaka, de Mopti, Koro, Douentza, Bankass, Tenenkou, Youwarou, Djenné, Niono, etc, les assises semblent être tirées par les cheveux. Dans certaines communes, les menaces et intimidations de certains groupes ont dissuadés ou découragé les éventuels délégués.

Pour de nombreux observateurs, au fait, le duo Assimi-Choguel avait besoin d’un argument béton pour prolonger la transition. Celui-ci ne peut porter que sur la tenue d’un forum du peuple pour en sortir le chronogramme électoral. La trouvaille a donné le nom « assises nationales de la refondation » à cette rencontre. Mais, alors que doit-on refonder dans l’Etat malien, dont les maux sont bien connus de tous ? Mauvaise gouvernance, corruption, détournements de deniers publics et scandales multiples ne sont-ils pas, entre autres, maux qui plombent les efforts de développement du pays depuis des décennies?

En outre, combien d’assises le Mali a-t-il organisées, ces dix dernières années ? Des états généraux dans presque tous les domaines, en passant par la conférence d’entente nationale et le dialogue national inclusif, les recommandations et résolutions ne foisonnent-elles pas ? N’aurait-il pas suffi dépoussiérer ces recommandations dans les tiroirs pour les actualiser et les mettre en œuvre pour reformer le pays ? Cela aurait eu le mérite d’être fait à moindre coût et cela devrait recueillir l’adhésion des forces vives du pays.

Par ailleurs, quelle est la pertinence d’un projet de refondation pour un pouvoir de transition censé quitter la tête du pays à peine les réformes adoptées ? De la poudre aux yeux de l’opinion ou sûrement un motif tout trouvé pour rallonger le délai de la Transition.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

